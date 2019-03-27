Депутат Марганецької міськради влаштував стрілянину в кафе



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З місця злочину поліція вилучила пістолет Форт-12

За інформацією місцевих ЗМІ, зловмисником виявився голова Марганецької організації партії «Батьківщина» Олександр Бондаренко

У Марганці Дніпропетровської області місцевий депутат влаштував стрілянину під час відпочинку в одному з кафе.

Як повідомляє Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області, за фактом хуліганських дій відкрите кримінальне провадження.

Подія сталася 26 березня близько 17-ї години.

«Поліцейські встановили та опитали чоловіка, причетного до хуліганських дій. Також були опитані свідки події. З місця злочину вилучено пістолет Форт-12», - розповіли в поліції.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Санкція статті передбачає покарання у виді штрафу або обмеження волі строком до 5 років.

За інформацією місцевих ЗМІ, стрілянину влаштував депутат Марганецької міськради, голова Марганецької організації партії «Батьківщина» Олександр Бондаренко.

Нагадаємо, у Запорізькій області у місті Пологи чоловік викликав поліцію та кинув у правоохоронців гранату.