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    Депутат Марганецької міськради влаштував стрілянину в кафе

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    <span>З місця злочину поліція вилучила пістолет Форт-12</span> - Депутат Марганецької міськради влаштував стрілянину в кафе
    З місця злочину поліція вилучила пістолет Форт-12

    За інформацією місцевих ЗМІ, зловмисником виявився голова Марганецької організації партії «Батьківщина» Олександр Бондаренко

    У Марганці Дніпропетровської області місцевий депутат влаштував стрілянину під час відпочинку в одному з кафе.

    Як повідомляє Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області, за фактом хуліганських дій відкрите кримінальне провадження.

    Подія сталася 26 березня  близько 17-ї години.

    «Поліцейські встановили та опитали чоловіка, причетного до хуліганських дій. Також були опитані свідки події. З місця злочину вилучено пістолет Форт-12», - розповіли в поліції.

    До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Санкція статті передбачає покарання у виді штрафу або обмеження волі строком до 5 років.

    За інформацією місцевих ЗМІ, стрілянину влаштував депутат Марганецької міськради, голова Марганецької організації партії «Батьківщина» Олександр Бондаренко.

    Нагадаємо, у Запорізькій області у місті Пологи чоловік викликав поліцію та кинув у правоохоронців гранату.

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