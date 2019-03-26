У Запорізькій області чоловік кинув у поліцейських гранату



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Правоохоронці виїхали на анонімний дзвінок Фото: Facebook Сергія Князєва

Два офіцери отримали контузію та осколкові поранення рук і ніг

У Запорізькій області у місті Пологи чоловік викликав поліцію та кинув у правоохоронців гранату.

Про це 26 березня повідомив у Facebook глава Національної поліції Сергій Князєв.

За його словами, вранці до поліції надійшов анонімний дзвінок.

«Поліцейські групи реагування виїжджають на виклик. За адресою їх зустрічає чоловік, махає, щоб підходили, і просто посеред вулиці кидає в них гранату», - розповів Князєв.

Він повідомив, що два офіцери отримали контузію та осколкові поранення рук і ніг. Водночас правоохоронцям вдалося затримати злочинця.

Раніше повідомлялося, що в Одесі хуліган напав на правоохоронця, який хотів заступитися за дівчину на вулиці під час конфлікту в компанії молодих людей.