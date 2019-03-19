Депутат Микитась заробив на дружині іншого одіозного політика 33 млн грн



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Нардеп Максим Микитась

Нардеп та скандальний забудовник 18 березня вніс зміни до свого майнового стану

Народний депутат України, член групи «Воля народу» Максим Микитась задекларував 32,84 млн грн доходів від відчуження нерухомого майна.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на зміни до свого майнового стану обранці, які 18 березня були внесено до реєстру е-декларацій.

Політик вказав, що отримав дохід трьома траншами: 1,12 млн грн, 4,34 млн грн і 27,38 млн грн.

Джерелом доходу виступила громадянка Майструк Інна Анатоліївна.

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Людина з ідентичними ініціалами є дружиною відомого столичного бізнесмена, екс-нардепа Вадима Столара. У період Революції гідності (лютий-березень 2014 року) пан Столар встиг пропрацювати керівником патронатної служби голови Київської міської державної адміністрації. Нині столара вважають сірим кардиналом столичної влади.

Журналісти програми «Схеми» з’ясували, що мер Києва Віталій Кличко ввечері 17 серпня 2017 року прилетів із Неаполя до Києва на приватному літаку разом з відомими столичними забудовниками. Так, на борту були народний депутат і керівник державної корпорації «Укрбуд» Максим Микитась із дружиною та бізнесмен Вадим Столар.

Також у червні 2018 року стало відомо, що переможцем тендеру на проведення реконструкції столичного Шулявського шляхопроводу стала фірма ТОВ «Північноукраїнський будівельний альянс», яка належить помічнику народного депутата Максима Микитася.

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