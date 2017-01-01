Депутат Мосійчук розказав, як йому подзвонив «хтось від Саакашвілі» і пообіцяв підірвати

Парламентар вбачає у погрозах від оточення екс-губернатора російський слід

Народний депутат від Радикальної партії Ігор Мосійчук стверджує, що сьогодні отримав погрози від оточення Міхеїла Саакашвілі. Про це нардеп написав у себе на сторінці у Facebook. «Щойно подзвонив мені хтось з оточення Саакашвілі. Той хто дзвонив стояв поруч з Міхо бо чітко чув його голос. Єдине, що я почув у слухавку: «Ми тебе



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Ігор Мосійчук

Парламентар вбачає у погрозах від оточення екс-губернатора російський слід

Народний депутат від Радикальної партії Ігор Мосійчук стверджує, що сьогодні отримав погрози від оточення Міхеїла Саакашвілі. Про це нардеп написав у себе на сторінці у Facebook.

«Щойно подзвонив мені хтось з оточення Саакашвілі. Той хто дзвонив стояв поруч з Міхо бо чітко чув його голос. Єдине, що я почув у слухавку: «Ми тебе підірвемо!», - написав він.

Нардеп також зазначив, що вбачає у погрозах російський слід.

Як повідомлялось, вчора в коментарі «Главкому» Мосійчук заявив, що після замаху на нього продовжує отримувати погрози.

Крім того, він поінформував, що на сьогодні правоохоронці відпрацьовують єдину версію замаху на нього та вбивства добровольця Аміни Окуєвої. Це – умисне вбивство, замовником якого є Рамзан Кадиров. https://glavcom.ua/news/mosiychuk-rozkazav-kogo-policiya-vvazhaje-jedinim-zamovnikom-zamahu-na-nogo-456575.html