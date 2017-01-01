Мосійчук після замаху продовжує отримувати погрози

Нардепу досі погрожують

Народний депутат Ігор Мосійчук, на якого в кінці жовтня був здійснений замах, продовжує отримувати погрози. Про це він розказав у коментарі «Главкому». На запитання «Главкома», чи виходили вони від того ж джерела, нардеп відповів: «Від близьких джерел». Водночас він відмовився уточнювати, чи отримували погрози



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Ігор Мосійчук

Нардепу досі погрожують

Народний депутат Ігор Мосійчук, на якого в кінці жовтня був здійснений замах, продовжує отримувати погрози. Про це він розказав у коментарі «Главкому».

На запитання «Главкома», чи виходили вони від того ж джерела, нардеп відповів: «Від близьких джерел». Водночас він відмовився уточнювати, чи отримували погрози члени його родини.

Як повідомлялось, також Мосійчук розказав, кого поліція вважає єдиним замовником замаху на нього. Нардеп також зазначив, що після замаху щодо нього застосовуються посилені заходи безпеки.

Нагадаємо, 25 жовтня ввечері на виході з телеканалу Еспресо, коли народний депутат від Радикальної партії Ігор Мосійчук виходив з будівлі, стався направлений вибух.