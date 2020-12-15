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    Депутат від «Слуги народу» пояснив слова про «вигаданий ковід». І озвучив ще один фейк

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    <p>&laquo;Я не довіряю жодній вакцині в світі, особливо проти вигаданої хвороби Covid-19&raquo;, &ndash; раніше сказав&nbsp;<span>Юрій Камельчук.</span></p> - Депутат від «Слуги народу» пояснив слова про «вигаданий ковід». І озвучив ще один фейк

    «Я не довіряю жодній вакцині в світі, особливо проти вигаданої хвороби Covid-19», – раніше сказав Юрій Камельчук.

    Фото: Юрій Камельчук/Facebook

    Юрій Камельчук незадоволений тим, під яким соусом подається пандемія на світовому рівні

    Народний депутат від «Слуги народу» Юрій Камельчук, який осоромився висловами про вигаданий Covid-19, озвучив новий фейк. В етері каналу «Україна 24» сказав, що «немає доказів», що SARS-CoV-2 передається від невакцинованої людини. 

    «Немає доказів того, що це передається саме таким способом від невакцинованої людини», – озвучив Камельчук твердження, яке суперечить науці та медицині.

    Водночас нардеп змінив свою попередню точку зору і визнав, що люди хворіють на коронавірус. Проте він незадоволений тим, під яким соусом подається пандемія на світовому рівні. За його словами, йдеться про «маніпулюванням цифрами і статистикою». 

    Камельчук заявив, що не бачить доказів зростання, як захворюваності схожими хворобами, так і смертності.

    Він також побоюється того, що «змушуватимуть вакцинуватися», і вважає це «якоюсь світовою стратегією, яка не залишає вибору».

    Кілька днів тому Юрій Камельчук в етері телеканалу «Наш» повідомив, що не вірить в ефективність вакцин проти Covid-19, оскільки вважає цю хворобу «вигаданою».

    «Я зараз абсолютно серйозно заявляю, що я не довіряю жодній вакцині в світі, особливо проти вигаданої хвороби Covid-19», – сказав він, дискутуючи з економічним експертом Василем Федіним.

    В Україні за минулу добу, 14 грудня, коронавірусне захворювання підтвердили у 8 416 людей. Також відомо, що вчора одужали 16 150 пацієнтів, а померли від ускладнень – 233.

    Теги: Верховна Рада депутат Украина коронавірус
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