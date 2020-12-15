В Україні за добу виявили понад 8,4 тисячі нових хворих на Covid-19

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Загалом від початку епідемії в Україні виявили 909 082 випадки інфікування, з них 522 868 людей одужали та 15 480 — померли від ускладнень.

Лабораторії здійснили 55 856 тестувань: з них методом — 31 963, методом — 23 893. Від початку пандемії здійснили 5 084 649 ПЛР-досліджень.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 559), Одеській (830), Черкаській (665), Запорізькій (599) та Полтавській (575) областях.

Кількість захворювань в регіонах:

Київ – 93 302 випадки;

Вінницька область – 19 977 випадків;

Волинська область – 28 527 випадків;

Дніпропетровська область – 49 961 випадок;

Донецька область – 30 062 випадки;

Житомирська область – 34 511 випадків;

Закарпатська область – 26 281 випадок;

Запорізька область – 43 034 випадки;

Івано-Франківська область – 40 875 випадків;

Київська область – 49 335 випадків;

Кіровоградська область – 7 273 випадки;

Луганська область – 7 987 випадків;

Львівська область – 54 233 випадки;

Миколаївська область – 24 404 випадки;

Одеська область – 59 113 випадків;

Полтавська область – 30 025 випадків;

Рівненська область – 36 599 випадків;

Сумська область – 36 098 випадків;

Тернопільська область – 31 374 випадки;

Харківська область – 62 708 випадків;

Херсонська область – 14 346 випадків;

Хмельницька область – 34 919 випадків;

Черкаська область – 32 272 випадки;

Чернівецька область – 37 080 випадків;

Чернігівська область – 24 786 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, днем раніше. за добу 13 грудня в Україні коронавірус виявили у 6 451 українця. Здійснено було тестувань за день – 25 582 (зокрема методом ПЛР – 20 493, методом ІФА – 5 089).

Кабінет міністрів оприлюднив постанову про нові карантинні обмеження, що діятимуть з 19 грудня 2020 року. Згідно з документом, у новорічну ніч закладам громадського харчування дозволять працювати до 01.00 ночі.