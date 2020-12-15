В Україні за добу виявили понад 8,4 тисячі нових хворих на Covid-19
Одужали за добу майже вдвічі більше пацієнтів, ніж виявлено нових хворих
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Загалом від початку епідемії в Україні виявили 909 082 випадки інфікування, з них 522 868 людей одужали та 15 480 — померли від ускладнень.
Лабораторії здійснили 55 856 тестувань: з них методом ПЛР — 31 963, методом ІФА — 23 893. Від початку пандемії здійснили 5 084 649 ПЛР-досліджень.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 559), Одеській (830), Черкаській (665), Запорізькій (599) та Полтавській (575) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
- Київ – 93 302 випадки;
- Вінницька область – 19 977 випадків;
- Волинська область – 28 527 випадків;
- Дніпропетровська область – 49 961 випадок;
- Донецька область – 30 062 випадки;
- Житомирська область – 34 511 випадків;
- Закарпатська область – 26 281 випадок;
- Запорізька область – 43 034 випадки;
- Івано-Франківська область – 40 875 випадків;
- Київська область – 49 335 випадків;
- Кіровоградська область – 7 273 випадки;
- Луганська область – 7 987 випадків;
- Львівська область – 54 233 випадки;
- Миколаївська область – 24 404 випадки;
- Одеська область – 59 113 випадків;
- Полтавська область – 30 025 випадків;
- Рівненська область – 36 599 випадків;
- Сумська область – 36 098 випадків;
- Тернопільська область – 31 374 випадки;
- Харківська область – 62 708 випадків;
- Херсонська область – 14 346 випадків;
- Хмельницька область – 34 919 випадків;
- Черкаська область – 32 272 випадки;
- Чернівецька область – 37 080 випадків;
- Чернігівська область – 24 786 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, днем раніше. за добу 13 грудня в Україні коронавірус виявили у 6 451 українця. Здійснено було тестувань за день – 25 582 (зокрема методом ПЛР – 20 493, методом ІФА – 5 089).
Кабінет міністрів оприлюднив постанову про нові карантинні обмеження, що діятимуть з 19 грудня 2020 року. Згідно з документом, у новорічну ніч закладам громадського харчування дозволять працювати до 01.00 ночі.