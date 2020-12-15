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    В Україні за добу виявили понад 8,4 тисячі нових хворих на Covid-19

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    В Україні за добу виявили понад 8,4 тисячі нових хворих на Covid-19
    Фото з відкритих джерел

    Одужали за добу майже вдвічі більше пацієнтів, ніж виявлено нових хворих

    В Україні за минулу добу, 14 грудня, коронавірусне захворювання підтвердили у 8 416 людей. Також відомо, що вчора одужали 16 150 пацієнтів, а померли від ускладнень — 233.

    Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

    Загалом від початку епідемії в Україні виявили 909 082 випадки інфікування, з них 522 868 людей одужали та 15 480 — померли від ускладнень.

    Лабораторії здійснили 55 856 тестувань: з них методом ПЛР — 31 963, методом ІФА — 23 893. Від початку пандемії здійснили 5 084 649 ПЛР-досліджень.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 559), Одеській (830), Черкаській (665), Запорізькій (599) та Полтавській (575) областях.

    Кількість захворювань в регіонах:

    • Київ – 93 302 випадки;
    • Вінницька область – 19 977 випадків;
    • Волинська область – 28 527 випадків;
    • Дніпропетровська область – 49 961 випадок;
    • Донецька область – 30 062 випадки;
    • Житомирська область – 34 511 випадків;
    • Закарпатська область – 26 281 випадок;
    • Запорізька область – 43 034 випадки;
    • Івано-Франківська область – 40 875 випадків;
    • Київська область – 49 335 випадків;
    • Кіровоградська область – 7 273 випадки;
    • Луганська область – 7 987 випадків;
    • Львівська область – 54 233 випадки;
    • Миколаївська область – 24 404 випадки;
    • Одеська область – 59 113 випадків;
    • Полтавська область – 30 025 випадків;
    • Рівненська область – 36 599 випадків;
    • Сумська область – 36 098 випадків;
    • Тернопільська область – 31 374 випадки;
    • Харківська область – 62 708 випадків;
    • Херсонська область – 14 346 випадків;
    • Хмельницька область – 34 919 випадків;
    • Черкаська область – 32 272 випадки;
    • Чернівецька область – 37 080 випадків;
    • Чернігівська область – 24 786 випадків.

    Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

    Нагадаємо, днем раніше. за добу 13 грудня в Україні коронавірус виявили у 6 451 українцяЗдійснено було тестувань за день – 25 582 (зокрема методом ПЛР – 20 493, методом ІФА – 5 089).

    Кабінет міністрів оприлюднив постанову про нові карантинні обмеження, що діятимуть з 19 грудня 2020 року. Згідно з документом, у новорічну ніч закладам громадського харчування дозволять працювати до 01.00 ночі.

    Теги: здоров'я Міністерство охорони здоров'я медицина Максим Степанов хвороби коронавірус
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