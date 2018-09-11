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    Депутата Дніпропетровської облради затримали на великому хабарі

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    Депутата Дніпропетровської облради затримали на великому хабарі
    Фото: СБУ

    Депутат вимагала хабар за оформлення договору довгострокової оренди земельної ділянки

    Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі депутата Дніпропетровської обласної ради.

    Про це 11 вересня повідомляє прес-центр СБУ.

    Встановлено, що депутат вимагала від місцевого жителя 12 тисяч доларів, обіцяючи за вказану суму сприяти в оформленні договору довгострокової оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею чотири гектари.

    Оперативники спецслужби задокументували одержання шести тисяч доларів – першої частини неправомірної вигоди.

    Депутата затримали у власному офісі під час одержання другої частини хабара у розмірі шість тисяч доларів.

    Вирішується питання щодо оголошення фігуранту справи про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу. У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України триває досудове розслідування.

    Раніше повідомлялося, що правоохоронці затримали на неправомірній вигоді у сумі 1 тисячі доларів прокурора Полтавської місцевої прокуратури.

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