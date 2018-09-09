У Полтаві прокурора спіймали на хабарі



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Прокурор-хабарник

Прокурор вимагав хабар за не притягнення до кримінальної відповідальності

Прокуратурою Полтавської області спільно зі співробітниками СБУ затримано на неправомірній вигоді у сумі 1 тисячі доларів США прокурора Полтавської місцевої прокуратури.

Як повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган, затримання відбулося в суботу в Полтаві.

«Вказані кошти зловмисник вимагав та отримав від громадянина за не притягнення останнього до кримінальної відповідальності», - зазначила вона.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу затриманому.

Як повідомлялося, 6 вересня Національна поліція затримала голову Громадської ради при головному управлінні Державної фіскальної служби України у м. Києві за вимагання понад 2 мільйонів гривень хабаря.