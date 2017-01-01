Депутати не погодились на зменшення штату прокуратури

Депутати 229 голосами виключили із статті закону «Про прокуратуру» положення, де йдеться про зменшення кількості прокурорів

Верховна Рада України виключила із закону «Про прокуратуру» норму про зменшення працівників органів прокуратури з наступного року. Так, депутати 229 голосами виключили із статті закону «Про прокуратуру» положення, де йдеться про зменшення кількості прокурорів з 1 січня 2018 року до 10 тисяч осіб. При цьому зберігається



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Депутати 229 голосами виключили із статті закону «Про прокуратуру» положення, де йдеться про зменшення кількості прокурорів

Верховна Рада України виключила із закону «Про прокуратуру» норму про зменшення працівників органів прокуратури з наступного року.

Так, депутати 229 голосами виключили із статті закону «Про прокуратуру» положення, де йдеться про зменшення кількості прокурорів з 1 січня 2018 року до 10 тисяч осіб. При цьому зберігається існуюча чисельність працівників прокуратури на рівні 15 тисяч осіб.

Законом скасовано передбачене чинною нормою зменшення кількості посад в органах прокуратури, що дозволить у межах законодавчо затвердженої загальної чисельності працівників коригувати необхідну кількість прокурорів, слідчих, державних службовців та інших працівників органів прокуратури в залежності від обсягу навантаження за напрямами діяльності.

Нагадаємо, Рада ухвалила у першому читанні законопроект про дипломатичну службу.