Депутати приступили до розгляду Держбюджету-2018

В урядовій ложі перебуває Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман

У Верховній Раді України приступили до розгляду у другому читанні проекту Державного бюджету на 2018 рік. Онлайн-трансляцію веде офіційний канал «Рада». В урядовій ложі перебуває Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Наразі щодо головного кошторису країни доповідає міністр фінансів Олександр Данилюк. Раніше



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В урядовій ложі перебуває Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман

У Верховній Раді України приступили до розгляду у другому читанні проекту Державного бюджету на 2018 рік.

Онлайн-трансляцію веде офіційний канал «Рада».

В урядовій ложі перебуває Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

Наразі щодо головного кошторису країни доповідає міністр фінансів Олександр Данилюк.

Раніше повідомлялося, що народні депутати вирішили замість голосування в Верховній Раді відпочити на футбольному матчі.

Так, в Києві на НСК Олімпійський на футбольному матчі Ліги Європи «Динамо-Київ» - «Партизан» був помічений віце-прем’єр-міністр В’ячеслав Кириленко, народний депутат Сергій Льовочкін, колишній нардеп Микола Мартиненко та екс-міністр юстиції Олександр Лавринович.

Нагадаємо, Верховна Рада України проголосувала за проект постанови «Про фінансове забезпечення діяльності народних депутатів України», яким обсяг посадових окладів народних депутатів встановлюється на рівні посадових окладів членів Кабінету міністрів.

Згідно з документом, посадовий оклад голови Ради збільшиться до 12 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (1 такий мінімум, в даний момент, становить 1,6 тис. гривень, тобто 19,2 тис. гривень), членів комітетів Ради, якими є більшість депутатів - до 10 таких мінімумів (16 тис. гривень).