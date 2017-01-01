Замість голосування в Раді депутати відпочивають на футболі: опубліковано фото

Народні депутати і члени Кабміну проміняли голосування за бюджет на відпочинок

Народні депутати замість голосування в Верховній Раді вирішили відпочити на футбольному матчі. Про це повідомляє кореспондент «Главкому». Так, в Києві на НСК Олімпійський на футбольному матчі Ліги Європи «Динамо-Київ» - «Партизан» був помічений віце-прем’єр-міністр



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Фото: Станіслав Груздєв, «Главком» Під час розгляду держбюджету на 2018 рік депутати і члени Уряду перебували на футбольному матчі

Народні депутати і члени Кабміну проміняли голосування за бюджет на відпочинок

Народні депутати замість голосування в Верховній Раді вирішили відпочити на футбольному матчі.

Про це повідомляє кореспондент «Главкому».

Так, в Києві на НСК Олімпійський на футбольному матчі Ліги Європи «Динамо-Київ» - «Партизан» був помічений віце-прем’єр-міністр В’ячеслав Кириленко, народний депутат Сергій Льовочкін, колишній нардеп Микола Мартиненко та екс-міністр юстиції Олександр Лавринович.

Нагадаємо, що сьогодні у Верховній Раді проходить пленарне засідання. Депутати розглядають проект бюджету на 2018 рік у другому читанні.

Зазначимо, що футбольний матч розпочався о 20:00, а засідання Ради продовжується в даний час.





Варто відзначити, що це не вперше, коли народні обранці замість голосування в Раді їдуть на футбольні матчі.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада України проголосувала за проект постанови «Про фінансове забезпечення діяльності народних депутатів України», яким обсяг посадових окладів народних депутатів встановлюється на рівні посадових окладів членів Кабінету міністрів.

Згдіно з документом, посадовий оклад голови Ради збільшиться до 12 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (1 такий мінімум, в даний момент, становить 1,6 тис. гривень, тобто 19,2 тис. гривень), членів комітетів Ради, якими є більшість депутатів - до 10 таких мінімумів (16 тис. гривень).