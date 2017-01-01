Народні депутати підвищили собі зарплати

Посадові оклади нардепів встановлено на рівні окладів членів уряду

Верховна Рада України проголосувала за проект постанови «Про фінансове забезпечення діяльності народних депутатів України», яким обсяг посадових окладів народних депутатів встановлюється на рівні посадових окладів членів Кабінету міністрів. За відповідне рішення проголосували 235 народних депутатів. Згдіно з документом, посадовий



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Депутатські зарплати зростуть

Посадові оклади нардепів встановлено на рівні окладів членів уряду

Верховна Рада України проголосувала за проект постанови «Про фінансове забезпечення діяльності народних депутатів України», яким обсяг посадових окладів народних депутатів встановлюється на рівні посадових окладів членів Кабінету міністрів.

За відповідне рішення проголосували 235 народних депутатів.

Згдіно з документом, посадовий оклад голови Ради збільшиться до 12 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (1 такий мінімум, в даний момент, становить 1,6 тис. гривень, тобто 19,2 тис. гривень), членів комітетів Ради, якими є більшість депутатів - до 10 таких мінімумів (16 тис. гривень).

«Встановити обсяг посадових окладів народних депутатів України на рівні посадових окладів членів Кабінету Міністрів України, виходячи з обсягу прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року, згідно з додатком», - йдеться в постанові.

Нагадаємо, прожитковий мінімум для працездатних осіб збільшився на 78 гривень, або на 4,63% до 1 762 гривень з 1 грудня.

Раніше Кабінет Міністрів запропонував Верховній Раді встановити з 1 січня 2018 року прожитковий мінімум у сумі 1 700 гривень, а мінімальну зарплату - 3 723 гривні.