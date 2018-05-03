Гройсман розрахувався з Ляшком: держава замовляє у заводу «радикалів» пожежних машин на 600 млн

ДСНС «для вигляду» зекономити 300 тис. грн від анонсованої загальної ціни

Державна служба України з надзвичайних ситуацій за результатами тендера 3 травня оприлюднила повідомлення про намір укласти угоду з ТОВ «Промислова компанія «Пожмашина» (Чернігівська область) на придбання пожежно-рятувальних автомобілів загальною вартістю 600,5 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на



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Олег Ляшко і Володимир Гройсман

ДСНС «для вигляду» зекономити 300 тис. грн від анонсованої загальної ціни

Державна служба України з надзвичайних ситуацій за результатами тендера 3 травня оприлюднила повідомлення про намір укласти угоду з ТОВ «Промислова компанія «Пожмашина» (Чернігівська область) на придбання пожежно-рятувальних автомобілів загальною вартістю 600,5 млн грн.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на систему ProZorro.

Прилуцький завод має поставити 120 машин до частини технічної служби Головного управління ДСНС України, що у Вишневому Київської області. Таким чином, вартість одного спецавтомобіля становить 5 млн грн. До прикладу, у 2017 році «Пожмашина» відпустила державі пожежну машину по 4,6 млн грн.

Єдиним конкурентом було ПрАТ «Автотранспортник» киянина Валентина Затхея. Фірма йшла з пропозицією вищою на 0,04% від «Пожмашини» і під час аукціону не зробила жодного пониження ціни.

В цілому, на цьому тендері ДСНС зуміла зекономити лише 300 тис. грн від анонсованої загальної ціни.

«Пожмашина» зареєстрована у Прилуках Чернігівської області на кіпрську компанію «Ідехус лімітед». Бенефіціаром вказано директора «Пожмашини» Олега Борща, який ішов у Чернігівську облраду від Радикальної партії. Підписантом «Пожмашини» є Валерій Іващенко, депутат Прилуцької райради від Радикальної партії.

Із прилуцьким заводом був пов’язаний Сергій Авер’янов, який із червня 2015 року по травень 2016 року працював першим заступником нинішнього голови ДСНС Миколи Чечоткіна. Його помешкання 2016 року обшукували у зв’язку з тендером на поставку пожежної техніки.

Крім партійних інтересів, ЗМІ віднайшли і родинно-кумівські зв’язки. Так, бенефіціар «Пожмашини» Олег Борщ є давнім товаришом та кумом подружжя Авер’янових.

«Главком» також з’ясував: Олег Авер’янов і Олег Борщ керували одним і тим же підприємством з Прилук протягом 2007-2009 років. Це – ТОВ «Грант Альянс», яке займається будівництвом житла. До того ж в е-декларації за 2016 рік Авер’янов вказав, що має внески у цій компанії на суму понад 1 млн. грн.

Цікавим є факт політичного шантажу Радикальною партією, застосованого в останні роки перед голосуванням за державний бюджет. Напередодні голосування, наприклад, за кошторис 2016-го року, лідер «радикалів» Олег Ляшко заявляв, що його фракція не буде голосувати за бюджет. Однак після того, як за пропозицією нардепа від БПП Максима Курячого у проект бюджету внесли майже 400 млн грн. на закупівлю пожежної техніки, «радикали» відразу проголосували «за». У наступні роки суми на пожежні машини у держбюджеті тільки зростали.

За голосування за держбюджет-2017 «радикали» одержали вже 600 млн грн на пожежні машини.

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