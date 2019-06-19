Державіаслужба відновила сертифікат авіакомпанії Yanair



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Авіакомпанія усунула критичні зауваження

Державіаслужба відновила дію сертифіката експлуатанта Yanair, що дозволить авіакомпанії відновити польоти.

Про це написав у Facebook міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

Відповідне рішення було прийнято після того, як перевізник усунув критичні зауваження.

«Сьогодні, з затримкою, відбувся регулярний рейс Київ-Батумі. Разом з тим, сподіваємося, що дана авіакомпанія, як і інші, зрозуміли — ми жартувати і нехтувати безпекою пасажирів і регламентами не будемо. Просимо авіапасажирів у разі обрання свого авіаперевізника враховувати рейтинги Міністерства інфраструктури, які ми публікуємо щомісяця. Наївно скаржитися на розлад шлунка, якщо Ви купуєте шаурму біля метро у спеку. Це правило однаково як в політиці, так і на транспорті», — написав Омелян.

Раніше повідомлялося, що в Україні авіакомпанію Yanair тимчасово позбавили права на перельоти через неналежний рівень безпеки.

Нагадаємо, в Україні з березня 2019 року вступили в силу нові правила повітряних перевезень та обслуговування пасажирів і багажу. Згідно з новими правилами, є одним з основних нововведень документа стала відмова від обов'язкової безкоштовної норми багажу. Фактично, Державіаслужба узаконила сформоване статус-кво, коли авіакомпанії продавали квитки з України за безбагажным тарифами.