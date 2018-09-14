Держбюджет-2019: Наступного року мінімальна зарплата зросте до 4170 грн



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Зведений бюджет країни (державний та місцеві бюджети) складе 1 трильйон 300 млрд. гривень

Кабінет міністрів України затвердив у бюджеті на наступний рік мінімальну зарплатню на рівні 4170 гривень. Проект бюджету передадуть Верховній Раді.

Таким чиином зарплата, за планом бюджету, має зрости з 3723 до 4170 грн.

Під час спеціального засідання уряду прем'єр Володимир Гройсман повідомив, що зведений бюджет країни (державний та місцеві бюджети) складе 1 трильйон 300 млрд. гривень.

14 вересня уряд презентував основні показники бюджету-2019.

Верховна Рада 21 вересня заслухає представлення урядом проекту державного бюджету на 2019 рік.