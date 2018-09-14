За тиждень Кабмін представить Раді проект бюджету-2019



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У п'ятницю, 21 вересня, перед представленням проекту бюджету традиційно відбудеться година запитань до уряду

Верховна Рада 21 вересня заслухає представлення урядом проекту державного бюджету на 2019 рік.

Про це йдеться в проекті розкладу засідань парламенту на 18-21 вересня.

Як зазначається у проекті розкладу засідань, у п'ятницю, 21 вересня, перед представленням проекту бюджету традиційно відбудеться година запитань до уряду.

У вівторок, 18 вересня, депутати планують першим питанням розглянути ухвалення порядку денного дев'ятої сесії ВР. Окрім того, у другому читанні планується розглянути урядовий законопроект №7304 «Про внесення змін до Закону України «Про житловий фонд соціального призначення», також президентський законопроект №6149 «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України у зв'язку з ратифікацією Третього додаткового протоколу та Четвертого додаткового протоколу до Європейської конвенції про видачу правопорушників».

У середу, 19 вересня, розглядатиметься ряд ратифікаційних законопроектів №0196 «Про ратифікацію Угоди про фінансування Дунайської транснаціональної програми (Interreg V-B Danube - CCI 2014TC16M6TN001)», №0179 "Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США Про податкові вимоги до іноземних рахунків (FATCA)».

Серед цього блоку планується розглянути також законопроект №0186 «Про ратифікацію Фінансової угоди (Проект модернізації української залізниці (Модернізація інфраструктури Публічного акціонерного товариства «Укрзалізниця») між Україною та Європейським інвестиційним банком».

На четвер, 20 вересня, стоїть розгляд питання про звільнення з посади членів Центральної виборчої комісії та про призначення на посади нових членів Центрвиборчкому. Планується також винести питання призначення суддів КСУ.

Окрім цих кадрових питань, в орієнтовному порядку денному на тиждень стоять законопроекти Кабміну № 8102 «Про захисні заходи», №8103 «Про захист від субсидованого імпорту», №8104 «Про захист від демпінгового імпорту».