Держбюджет у січні недоотримав понад 6 мільярдів доходів



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Фотоколаж: dsnews.ua

Фінансові результати січня 2019 року виявилися на 0,7 млрд грн нижчі доходів за січень 2018 року

Доходи державного бюджету за підсумками першого місяця поточного року становили 54,49 мільярда гривень, що на 6,56 мільярда менше планового показника. Про це свідчать дані на Єдиному державному порталі відкритих даних.

Фінансові результати січня 2019 року виявилися на 0,7 млрд грн нижчі доходів за січень 2018 року.

Загальний фонд держбюджету за минулий місяць був профінансований на 44,25 млрд грн, що на 18,9% (або 10,33 млрд грн) менше плану.

У порівнянні з минулим роком зниження доходів загального фонду становило 10,9%, або 5,4 млрд грн.

Згідно з даними, податкові надходження за перший місяць цього року перевищили показники січня 2018 року на 13,2% і становили 39,62 млрд грн. У той же час відшкодування ПДВ виросло порівняно з січнем минулого року відразу на 64,2%, або на 7,7 млрд грн - до рекордних 19,71 млрд грн.

У результаті сальдо податкових надходжень становило 19,91 млрд грн, що на 13,4% гірше показника січня 2018 року і на 27,8% - плану.

Крім того митні надходження за перший місяць цього року також впали на 10,4% до показника першого місяця минулого року, становивши 22,52 млрд грн, або 88,2% від плану.

У цілому січневий план по ДФС був недовиконаний на 20,1%, а до січня минулого року спад становив 11,8%.

Джерело: Економічна правда