Держбюро розслідувань призупинило конкурс до Ради громадського контролю



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27 квітня 2019 року закінчується строк повноваження чинних членів Ради громадського контролю ДБР

Суд заборонив ДБР проводити та визначати результати конкурсу з обрання нового складу Ради

Державне бюро розслідувань (ДБР)на виконання рішення суду скасувало інтернет-голосування за кандидатів до Ради громадського контролю, що мало розпочатися 18 квітня.

Про це повідомляється на сайті ДБР.

«На виконання рішення Окружного адміністративного суду міста Києва Державне бюро розслідувань призупиняє проведення конкурсу та скасовує інтернет-голосування, призначене на 18 квітня», - йдеться у повідомленні.

За словами директора бюро Романа Труби, для участі в конкурсі до нової Ради громадського контролю при ДБР подали документи 54 представники громадських організацій. З них 43 були допущені до участі.

«Ми зробили все, аби голосування відбулося. Вже 18 квітня 15 осіб із числа цих кандидатів могли б стати членами нової РГК при Державному бюро розслідувань. Втім, судовий позов змушує нас відкласти голосування на невизначений термін», – зазначив Труба.

Як відомо, 27 квітня 2019 року закінчується строк повноваження чинних членів Ради громадського контролю ДБР.

Нагадаємо, що діючим членом Ради громадського контролю поданий позов до Окружного адміністративного суду про визнання протиправною та нечинною постанову Кабінету Міністрів України від 13 березня 2019 року про внесення змін до положення про Раду громадського контролю та порядку її формування.

Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження за даним позовом та заборонив ДБР проводити та визначати результати конкурсу з обрання нового складу Ради. Підготовче засідання у справі призначено на 23 травня 2019 року.