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    Держдеп США знову закликав РФ виконувати Мінські угоди

    22 українських воїнів зазнали поранень за останні 48 годин
    Держдеп США підкреслює, що проросійські угруповання на Донбасі посилили артилерійські напади на позиції ЗСУ та закликає РФ припинити агресію. Про це у Twitter написала офіційний представник Державного департаменту США Гізер Нойєрт. «22 українських воїнів зазнали поранень за останні 48 годин - найвища кількість з липня. Сили під проводом РФ
    • 27 Квiтня, 05:07
    • Розсилка

    22 українських воїнів зазнали поранень за останні 48 годин

    Держдеп США підкреслює, що проросійські угруповання на Донбасі посилили артилерійські напади на позиції ЗСУ та закликає РФ припинити агресію.

    Про це у Twitter написала офіційний представник Державного департаменту США Гізер Нойєрт.

    «22 українських воїнів зазнали поранень за останні 48 годин - найвища кількість з липня. Сили під проводом РФ посилили  артилерійські напади на українців, які захищали свою країну. Росія повинна припинити свою агресію і повністю виконувати Мінські угоди», - наголосила вона.

    У районі проведення Антитерористичної операції від початку доби 26 квітня (станом на 18:00) четверо українських військовиків дістали поранення. 

    Росія США ЗСУ Мінські угоди Twitter
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