Держдеп США знову закликав РФ виконувати Мінські угоди

22 українських воїнів зазнали поранень за останні 48 годин

Держдеп США підкреслює, що проросійські угруповання на Донбасі посилили артилерійські напади на позиції ЗСУ та закликає РФ припинити агресію. Про це у Twitter написала офіційний представник Державного департаменту США Гізер Нойєрт. «22 українських воїнів зазнали поранень за останні 48 годин - найвища кількість з липня. Сили під проводом РФ



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22 українських воїнів зазнали поранень за останні 48 годин

Держдеп США підкреслює, що проросійські угруповання на Донбасі посилили артилерійські напади на позиції ЗСУ та закликає РФ припинити агресію.

Про це у Twitter написала офіційний представник Державного департаменту США Гізер Нойєрт.

«22 українських воїнів зазнали поранень за останні 48 годин - найвища кількість з липня. Сили під проводом РФ посилили артилерійські напади на українців, які захищали свою країну. Росія повинна припинити свою агресію і повністю виконувати Мінські угоди», - наголосила вона.

22 Ukrainian soldiers wounded in last 48 hours in eastern Ukraine - highest number since July. Russia-led forces have intensified artillery attacks on Ukrainians defending their country. #Russia must end its aggression and fully implement the Minsk agreements. — Heather Nauert (@statedeptspox) 26 квітня 2018 р.

У районі проведення Антитерористичної операції від початку доби 26 квітня (станом на 18:00) четверо українських військовиків дістали поранення.