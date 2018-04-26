Чотири бійці на Донбасі сьогодні зазнали поранень

Бойовики застосовували міномети й озброєння БМП

У районі проведення Антитерористичної операції від початку доби 26 квітня (станом на 18:00) четверо українських військовиків дістали поранення. Про це повідомили в прес-центрі штабу АТО на своїй сторінці в Facebook. «Внаслідок бойових дій четверо українських захисників дістали поранення. Постраждалих воїнів доставили до медичних



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Бойовики застосовували міномети й озброєння БМП

У районі проведення Антитерористичної операції від початку доби 26 квітня (станом на 18:00) четверо українських військовиків дістали поранення. Про це повідомили в прес-центрі штабу АТО на своїй сторінці в Facebook.

«Внаслідок бойових дій четверо українських захисників дістали поранення. Постраждалих воїнів доставили до медичних установ, їм надано необхідну медичну допомогу», – йдеться у повідомленні.

Наголошується, що на донецькому напрямку із заборонених мінськими угодами 120-мм мінометів, а також з озброєння БМП, гранатометів і стрілецької зброї бойовики обстріляли українські позиції в районі Новотроїцького.

«Також із мінометів калібру 120 і 82 мм агресор вів вогонь по наших опорних пунктах поблизу Лебединського, з гранатометів різних систем і стрілецької зброї - неодноразово в районі Авдіївки, Мар'їнки, а також Кам'янки. Також великокаліберні кулемети бойовики застосували в районі Невельського і Талаківки, стрілецьку зброю - в районі Ломакиного й Опитного, а неподалік Новомихайлівки вівся снайперський вогонь», – відзначили в штабі.

На луганському напрямку, за інформацією штабу АТО, зі 120-мм мінометів, великокаліберних кулеметів і протитанкової рушниці окупанти обстріляли українські позиції поблизу Зайцевого.

Наголошується, що всього від початку доби бойовики 21 раз обстрілювали позиції українських військовиків.