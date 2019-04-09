Держдеп заборонив в'їзд в США 16 саудівцям



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Санкції проти громадян Саудівської Аравії запроважено через вбивство журналіста Джамаля Хашкаджі

Сполучені Штати Америки заборонили в'їзд на територію країни 16 громадянам Саудівської Аравії через їх причетність, на думку американської влади до вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі.

Про це повідомляє Держдепартамент США.

Згідно із заявою, відповідних заходів ужито згідно з розділом №7031 «Закону про фінансування державного департаменту діяльності за кордоном та пов'язаних з цим програм 2019 року«.

У згаданому розділі міститься заборона на в'їзд на територію США іноземним особам та їхнім родичам у тому разі, якщо у Держдепу «є достовірна інформація про втягнення чиновників іноземних урядів до значної корупції або серйозних порушень прав людини«.

Причиною заборони на в'їзд у Державномудепартаменті сказали про «їхню роль у вбивстві Джамаля Хашкаджі«, але не уточнили деталей.

Нагадаємо, Німеччина продовжила заборону на експорт озброєнь, запроваджену у зв'язку з убивством журналіста Джамаля Хашкаджі, в Саудівську Аравію ще на півроку. голова Бундестагу може оштрафувати Фронмаєра або накласти стягнення, або передати справу в прокуратуру.

Нагадаємо, раніше німецькі ЗМІ повідомили, що представники Державної думи та адміністрації президента Росії брали участь у втручанні у парламентські вибори в Німеччині.