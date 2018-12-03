Вбивство Хашоггі: ЗМІ виявили сенсаційне листування журналіста

У більш ніж 400 повідомленнях Хашоггі називав наслідного принца Саудівської Аравії «звіром»

Вбивство журналіста Джамаля Хашоггі могли спровокувати його особисті повідомлення в WhatsApp, в яких він критикував наслідного принца Саудівської Аравії Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда.

Про це повідомляє CNN.

У більш ніж 400 повідомленнях Хашоггі називав наслідного принца «звіром» і порівнював з Пакманом: «Чим більше жертв він пожирає, тим більше він хоче, - писав Хашоггі - Я не здивуюся, якщо репресії торкнуться навіть тих, хто виступає в його підтримку».

Він також закликав створити в інтернеті рух для притягнення до відповідальності влади Ер-Ріяда.

У серпні Хашоггі і Абдель Азіз порахували, що їх кореспонденція могла бути перехоплена владою Саудівської Аравії. Абдель Азіз зазначав, що його братові в королівстві у зв'язку з цим загрожують тюремним ув'язненням.

Дослідники з університету Торонто підтвердили, що телефон Азіза був зламаний шпигунськими програмами військового класу. Він має намір подати в суд на ізраїльську компанію, нібито розробила програмне забезпечення, що дозволило саудівській владі отримати несанкціонований доступ до смартфону.

Як відомо, раніше в Міністерстві закордонних справ Франції заявили про введення санкцій у відношенні 18 громадян Саудівської Аравії у зв'язку з вбивством саудівського журналіста Джамаля Хашоггі.

Як відомо, Центральне розвідувальне управління США дійшло висновку, що вбити журналіста Джамаля Хашоггі у Стамбулі наказав спадкоємний принц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман Аль Сауд.

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що розслідування справи вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашоггі має бути міжнародним.

Туреччина передала записи, що стосуються вбивства саудівського журналіста, Саудівській Аравії, США, Німеччині, Франції та Великобританії.

Раніше прокуратура Саудівської Аравії висунула звинувачення на адресу 11 осіб, підозрюваних у причетності до вбивства Хашоггі.