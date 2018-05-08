Держдума затвердила Медведєва прем'єром Росії

Російські депутати дали згоду Путіну на призначення Медведєва главою уряду

Державна Дума РФ дала згоду президенту країни Володимиру Путіну на призначення Дмитра Медведєва главою російського уряду. За відповідне рішення проголосували 374 депутати за мінімально необхідних 226-ти. Проти висловилися 56 народних обранців, тих, хто утримався, не було, повідомляє «Інтерфакс». У засіданні взяли участь Медведєв і



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Дмитро Медведєв

Російські депутати дали згоду Путіну на призначення Медведєва главою уряду

Державна Дума РФ дала згоду президенту країни Володимиру Путіну на призначення Дмитра Медведєва главою російського уряду. За відповідне рішення проголосували 374 депутати за мінімально необхідних 226-ти. Проти висловилися 56 народних обранців, тих, хто утримався, не було, повідомляє «Інтерфакс».

У засіданні взяли участь Медведєв і Путін.

Перед голосуванням усі політсили висловили свої позиції. Зокрема, "Єдина Росія" та ЛДПР, які мають загалом 379 мандатів, заявили про підтримку Медведєва, а комуністи (42 голоси) та «Справедлива Росія» (23 голоси) виступили проти такого рішення.

Нинішній прем'єрський термін буде для Медведєва вже другим за рахунком - він очолює російський уряд з 2012 року. З 2008 до 2012 року Мєдведєв був президентом РФ, а уряд у той час очолював Володимир Путін.

Нагадаємо, напередодні, 7 травня, у Москві відбулася інавгурація президента Росії Володимира Путіна, який вже вчетверте очолив Росію. Того ж дня Путін висунув кандидатуру Дмитра Медведєва на посаду прем'єр-міністра країни.