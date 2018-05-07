Путін визначився з кандидатурою на пост прем'єр-міністра
- Сьогодні, 14:39
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Президент Росії заявив, що знову хоче бачити на посаді прем'єр-міністра Дмитра Медведєва
Президент Росії Володимир Путін вніс до Держдуми кандидатуру Дмитра Медведєва для затвердження на пост прем'єр-міністра, повідомляється на сайті Кремля.
Як відомо, Дмитро Медведєв очолював російський уряд з 2012 до 2018 року. Перед цим, з 2008 до 2012, Медведєв обіймав посаду президента Російської Федерації.
Раніше повідомлялося, що Володимир Путін вчетверте став президентом Росії. У понеділок, 7 травня, у Кремлі відбулася урочиста церемонія його інавгурації.
Нагадаємо, в день інавгурації президента РФ у центрі Москви спостерігається величезне накопичення силовиків - на центральних вулицях стоять автозаки, поліцейські та військові автомобілі, рух обмежений, виставлено оточення.
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Джерело: Ведомости