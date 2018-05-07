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    Путін визначився з кандидатурою на пост прем'єр-міністра

    Президент Росії заявив, що знову хоче бачити на посаді прем'єр-міністра Дмитра Медведєва
    Президент Росії Володимир Путін вніс до Держдуми кандидатуру Дмитра Медведєва для затвердження на пост прем'єр-міністра, повідомляється на сайті Кремля. Як відомо, Дмитро Медведєв очолював російський уряд з 2012 до 2018 року. Перед цим, з 2008 до 2012, Медведєв обіймав посаду президента Російської Федерації. Раніше повідомлялося,
    • Сьогодні, 14:39
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    Президент Росії заявив, що знову хоче бачити на посаді прем'єр-міністра Дмитра Медведєва

    Президент Росії Володимир Путін вніс до Держдуми кандидатуру Дмитра Медведєва для затвердження на пост прем'єр-міністра, повідомляється на сайті Кремля.

    Як відомо, Дмитро Медведєв очолював російський уряд з 2012 до 2018 року. Перед цим, з 2008 до 2012, Медведєв обіймав посаду президента Російської Федерації.

    Раніше повідомлялося, що Володимир Путін вчетверте став президентом Росії. У понеділок, 7 травня, у Кремлі відбулася урочиста церемонія його інавгурації.

    Нагадаємо, в день інавгурації президента РФ у центрі Москви спостерігається величезне накопичення силовиків - на центральних вулицях стоять автозаки, поліцейські та військові автомобілі, рух обмежений, виставлено оточення.

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    Джерело: Ведомости

    Дмитро Медведєв Путін військові
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