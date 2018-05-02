Держкіно визначилось з проектами, які Україна представить у Каннах

Цьогоріч головою журі програми «Особливий погляд» обрано актора Бенісіо дель Торо

Два українські фільми, що отримали підтримку Держкіно, потрапили до конкурсних програм 71-го Каннського міжнародного кінофестивалю, що відбудеться з 8 до 19 травня Про це повідомляє прес-служба Держкіно. «9 травня о 10:00 другу за значущістю на фестивалі конкурсну програму «Особливий погляд» (Un Certain Regard)



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Сергій Лозниця представить на кінофестивалі у Каннах свій фільм про Донбас

Цьогоріч головою журі програми «Особливий погляд» обрано актора Бенісіо дель Торо

Два українські фільми, що отримали підтримку Держкіно, потрапили до конкурсних програм 71-го Каннського міжнародного кінофестивалю, що відбудеться з 8 до 19 травня

Про це повідомляє прес-служба Держкіно.

«9 травня о 10:00 другу за значущістю на фестивалі конкурсну програму «Особливий погляд» (Un Certain Regard) відкриє світова прем’єра фільму українського режисера Сергія Лозниці «Донбас». Фільм створювався у копродукції Німеччини, України, Нідерландів, Франції та Румунії і у грудні 2017 року був також профінансований фондом Eurimages. Українським партнером фільму стала кінокомпанія Arthouse Traffic, продюсер – Денис Іванов», - ідеться в повідомленні.

Також зазначається, що цьогоріч головою журі програми «Особливий погляд» обрано актора Бенісіо дель Торо.

12 травня в рамках конкурсної програми «Тиждень критики» (Semaine de la Critique) відбудеться світова прем’єра українського повнометражного художнього фільму ісландського режисера Бенедикта Ерлінгссона «Жінка на війні», що є копродукцією Франції, Ісландії та України. Український партнер фільму - українська компанія Solar Media Entertainment, продюсер – Сергій Лавренюк. Французьку сторону представляє компанія Slot Machine, ісландську – компанії Koggull та Vintage Pictures.

Програма роботи Українського національного павільйону запланована таким чином, щоб максимально широко представити потенціал української кіноіндустрії на знаній професійній платформі Marche du Film. Павільйон відкриється 8 травня і працюватиме до 17 травня, тут традиційно буде представлена інформація про учасників, стан і досягнення українського кіноринку, професійні можливості для кіновиробництва та переваги копродукції з українськими партнерами. Будуть презентовані українські проекти, виробництво яких уже завершене, і ті, що перебувають на стадії виробництва. Організатори павільйону сприятимуть проведенню зустрічей українських продюсерів з іноземними філммейкерами, відбірниками фестивалів, представниками фондів та кінокомісій, дистриб'юторами.

Кіноринок відвідають десятки українських продюсерів, відбудуться ринкові покази українських фільмів, що потрапили до конкурсних програм. Також українська компанія 435 FILMS організовує скрінінг ігрового повнометражного фільму Тоні Ноябрьової «Герой мого часу».

FILM.UA Group на Marche du Film матиме відразу кілька новин для міжнародної аудиторії про ключові проекти у виробництві – «Мавка. Лісова пісня» (повнометражний анімаційний фільм виробництва Animagrad і FILM.UA Group, 2020) та «Захар Беркут» (історична драма виробництва Kinorob, 2019). Про них прес-служба Групи заявить безпосередньо перед ринком. Делегація FILM.UA Group буде представлена на власному стенді J13 в Riviera, проте проекти і сервіси компанії також будуть представлені на Українському національному стенді.

Під час роботи Українського павільйону відбудуться два коктейльні прийоми: 13 травня – від Одеського міжнародного кінофестивалю та 15 травня – від КМКФ «Молодість». 15 травня буде проведений бізнес-ланч Meet Ukrainian Producers для іноземних продюсерів, організований Всеукраїнським благодійним фондом Ігоря Янковського «Ініціатива заради майбутнього». Під час бізнес-ланчу до уваги партнерів будуть представлені різнопланові українські кінопроекти.

Заключним українським заходом на Каннському фестивалі 16 травня стане вечірка для іноземних партнерів – учасників фестивалю, організована за підтримки Посольства України у Франції.