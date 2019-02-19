Держкомтелерадіо забракував 19 російських книжок



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Зокрема, не розповсюджуватиметься в Україні книга «Записки практикующей ведьмы» (видавництво «АСТ»), передмова до якої рекламує російські телеканали

Ознаки пропаганди держави-агресора знайдено у кількох книгах московського видавництва «Альпина Паблишер»

Держкомтелерадіо відмовив у видачі дозволів на ввезення з території Росії 19 книжок, у яких присутні ознаки пропаганди держави-агресора.

Про це повідомляє прес-служба Держкомтелерадіо.

«Відмову надано на підставі висновків експертної ради Держкомтелерадіо з питань аналізу та оцінки видавничої продукції щодо віднесення її до такої, яка не дозволена до розповсюдження на території України», - зазначається у повідомленні.

Зокрема, ознаки пропаганди держави-агресора знайдено у кількох книгах московського видавництва «Альпина Паблишер». Так, не буде розповсюджуватися в Україні книга бізнес-консультанта Сергія Бехтерева «Как работать в рабочее время: правила победы над офисным хаосом», яка побудована на прикладах роботи владних структур РФ. Не надано дозволу на ввезення книги Ігоря Намаконова «Кроссфит мозга: Как подготовить себя к решению нестандартных задач», у якій зазначається, що «Россия удивительная и удивляющая страна, а мы, ее граждане, удивительные люди».

Не надано дозволу на ввезення книги журналістки московських глянцевих видань Ніно Біліходзе «Грузинская кухня: любовь на вкус» (ТОВ «Ексмо»), у якій використано коментарі відомих росіян, імена яких внесено Міністерством культури України до Переліку осіб, що створюють загрозу національній безпеці.

Також не розповсюджуватиметься в Україні книга Наталії Малиновської «Записки практикующей ведьмы» (видавництво «АСТ»), передмова до якої рекламує російські телеканали, що задіяні в гібридній війні проти України.

«Не будуть ввезені в Україну низка дитячих книжок та книги авторів радянської доби, в оформленні яких використовується комуністична символіка та символіка держави-агресора», - додали в Держкомтелерадіо.

Раніше повідомлялося, що Usborne Publishing - найбільше і найвідоміше видавництво дитячої літератури у Великій Британії - у своїх атласах визначає Кримський півострів як територію, «оспорювану Україною та Росією».