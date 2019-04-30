Десантнику з Чехії загрожує довічне ув’язнення за участь у боях на Донбасі



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У суді міста Пардубіце 29 квітня відбулося слухання у справі десантника Еріка Ешту

Прокуратура стверджує, що Ешту протягом трьох тижнів займався охороною окопів і виконував певні роботи у сепаратистів

У Чехії завершується суд у справі солдата збройних сил, звинуваченого в тероризмі за участь у бойових діях на боці сепаратистів на сході України, йому загрожує довічне ув'язнення. Про це повідомляє Idnes.

У суді міста Пардубіце 29 квітня відбулося слухання у справі десантника Еріка Ешту. Суд заслухав десантника і офіцера Генерального штабу армії Чехії Іво Зелінку, саме він вказав на Ешту.

Прокуратура стверджує, що Ешту протягом трьох тижнів займався охороною окопів і виконував побічні роботи у сепаратистів, зокрема, доглядав за зброєю, а також брав участь у обстрілах.

Ешту заявив, що до України просто їздив у гості, а у формі сепаратистів і зі зброєю сфотографувався на пам’ять.

Проте військові Чехії знайшли його анонімний профіль в Інтернеті, де були фотографії, які чітко демонструють його перебування в Україні. Він був на них на знакових пам'ятниках у повній уніформі російської армії зі своєю особистою зброєю АК-74.

Згідно з матеріалами справи, кримінальне переслідування обвинуваченого почалося у 2016 році. У той час проводився відбір до 43-го повітряно-десантного батальйону в Хрудимі, куди хотів вступати Ешту. Проте під час відбору йому не вдалося пройти психологічне тестування, його перевели до артилерійського полку, де він був кухарем.

За звинуваченням у тероризмі Ешту може отримати від 12 до 20 років у в'язниці, або навіть довічне ув’язнення. Вирок, ймовірно, оголосять 17 травня.