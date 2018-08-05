Дипломати Польщі, країн Балтії та України відвідають Грузію з візитом солідарності



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Візит дипломатів пов'язаний з 10-річчям російської агресії проти Грузії

У десяту річницю окупації території Грузії та агресії з боку Російської Федерації (РФ) з візитом солідарності до країни прибудуть дипломати Польщі, країн Балтії та України.

Про це повідомляє «Польське радіо«.

Зазначається, що дипломати поїдуть до Грузії у понеділок, 6 серпня. Зокрема, з візитом приибудуть голова польської дипломатії Яцек Чапутович, віце-прем’єр України Павло Розенко та міністри закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус і Латвії - Едгарс Рінкевічс.

За інформацією прес-центру МЗС Польщі, під час дводенного візиту відбудуться зустрічі з президентом Грузії Георгієм Маргвелашвілі, прем’єр-міністром Грузії Мамукою Бахтадзе, а також головою грузинської дипломатії Давітом Залкаліані та іншими політиками.

Оскільки візит пов’язаний із десятою річницею російської агресії проти Грузії, дипломати також покладуть квіти до пам’ятника полеглим за єдність Грузії та до пам’ятника Лєху Качинському в Тбілісі.

«Візит нагадує про візит підтримки, організований 12 серпня 2008 року президентом Польщі Лєхом Качинським. У цьому візиті взяли участь президенти Естонії, Литви, України та прем’єр Латвії. Це відважне рішення було прийняте тоді, коли до столиці Грузії Тбілісі наближалися російські танки«, - написано в анонсі польського МЗС.

«10 років після початку російської агресії проти Грузії. Росія продовжує порушувати суверенітет Грузії, займаючи 20% території. Завтра разом з колегами їдемо до Тбілісі, щоб висловити солідарність з грузинами«, - написав у своєму Twitter Лінкявічус.