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    Диригента королівського оркестру Нідерландів звільнили за сексуальні домагання

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    Диригента королівського оркестру Нідерландів звільнили за сексуальні домагання

    Всі заплановані концерти за участю Гатті пройдуть під керівництвом інших диригентів

    Нідерландський королівський оркестр Консертгебау, якого вважають одним з провідних у Європі, припинив співпрацю з диригентом Даніеле Гатті у зв'язку із звинуваченнями в сексуальних домаганнях.

    Про це повідомляється на сайті оркестру.

    Зазначається, що рішення про припинення співпраці вступає в силу негайно. Всі заплановані концерти за участю Гатті пройдуть під керівництвом інших диригентів.

    26 липня газета The Washington Post опублікувала статтю, в якій розповідалося про неналежну поведінку Гатті щодо двох оперних співачок. За даними видання, інциденти сталися в 1996 і 2000 роках.

    Згідно з повідомленням, ці звинувачення і реакція диригента призвели до неспокою співробітників, музикантів і партнерів за кордоном. Крім того, після публікації ще кілька жінок з оркестру повідомили про неналежну поведінку Гатті.

    Як зазначається, це завдало непоправної шкоди довірчим відносинам між оркестром і диригентом.

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