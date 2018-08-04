Диригента королівського оркестру Нідерландів звільнили за сексуальні домагання



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Всі заплановані концерти за участю Гатті пройдуть під керівництвом інших диригентів

Нідерландський королівський оркестр Консертгебау, якого вважають одним з провідних у Європі, припинив співпрацю з диригентом Даніеле Гатті у зв'язку із звинуваченнями в сексуальних домаганнях.

Про це повідомляється на сайті оркестру.

Зазначається, що рішення про припинення співпраці вступає в силу негайно. Всі заплановані концерти за участю Гатті пройдуть під керівництвом інших диригентів.

26 липня газета The Washington Post опублікувала статтю, в якій розповідалося про неналежну поведінку Гатті щодо двох оперних співачок. За даними видання, інциденти сталися в 1996 і 2000 роках.

Згідно з повідомленням, ці звинувачення і реакція диригента призвели до неспокою співробітників, музикантів і партнерів за кордоном. Крім того, після публікації ще кілька жінок з оркестру повідомили про неналежну поведінку Гатті.

Як зазначається, це завдало непоправної шкоди довірчим відносинам між оркестром і диригентом.