Діти героїв Небесної сотні виконали Колядку для Ангелів

Ініціативу спільно записати колядку висловили діти і молодші брати і сестри Героїв Небесної Сотні

Діти Героїв Небесної Сотні і Камерний дівочий хор Київської середньої спеціалізованої музичної школи-інтернату імені Лисенка з нагоди Різдва Христового заспівали «Колядку для Ангелів» Про це повідомляє «5 канал». Ініціативу спільно записати колядку висловили діти і молодші брати і сестри Героїв Небесної Сотні, адже саме у



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Ініціативу спільно записати колядку висловили діти і молодші брати і сестри Героїв Небесної Сотні

Діти Героїв Небесної Сотні і Камерний дівочий хор Київської середньої спеціалізованої музичної школи-інтернату імені Лисенка з нагоди Різдва Христового заспівали «Колядку для Ангелів»

Про це повідомляє «5 канал».

Ініціативу спільно записати колядку висловили діти і молодші брати і сестри Героїв Небесної Сотні, адже саме у Святий Вечір традиційно згадують тих, кого немає поруч.

«Колядку діти присвятили Ангелам-Хоронителям, які зараз знаходяться на Небесах. Саме ці герої першими вирушили на Майдан захищати власну країну та українські цінності. Тепер вже їхні діти продовжують цю справу і згадують про загиблих під час Революції Гідності рідних - з гордістю і жалем про тих, кого вже не повернеш. Але тих, хто на власному прикладі показав, яким повинен бути справжній українець», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у неділю, 7 січня, на Різдво в окупованому Сімферополі встановили вертеп та співали українські колядки. Дійство відбувалося на площі Леніна біля новорічної ялинки.