Кримський хор у російських костюмах заспівав українські колядки

Святкова вистава біля вертепу зібрала кілька десятків сімферопольців

У неділю, 7 січня, на Різдво в окупованому Сімферополі встановили вертеп та співали українські колядки. Дійство відбувалося на площі Леніна біля новорічної ялинки. Про це повідомляє «Крим.Реалії». Літургію біля вертепу провів протоієрей Сімферопольської єпархії Московського патріархату отець Іоанн Шимон. На заході кілька