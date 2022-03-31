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    Для українських біженців з’явилися безкоштовні готельні номера в Європі

    Запропоновані варіанти житла знаходяться у Словаччині, Угорщині, Румунії, Польщі, Молдові, Чехії, Італії, Німеччині, Нідерландах та Австрії - Для українських біженців з’явилися безкоштовні готельні номера в Європі
    Запропоновані варіанти житла знаходяться у Словаччині, Угорщині, Румунії, Польщі, Молдові, Чехії, Італії, Німеччині, Нідерландах та Австрії
    фото з відкритих джерел

    Забронювати варіант можна за два-три дні до дати заїзду або навіть у той же день

    Популярний сервіс оренди житла Booking пропонує українським біженцям пільгові тарифи зі знижкою 50% або навіть 100% без урахування податків та зборів. Про це компанія повідомляє на своєму сайті.

    Запропоновані варіанти житла знаходяться у Словаччині, Угорщині, Румунії, Польщі, Молдові, Чехії, Італії, Німеччині, Нідерландах та Австрії.

    Забронювати варіант можна за два-три дні до дати заїзду або навіть у той же день. Booking не отримає доходу від цих угод, а всі комісії скасовано.

    Скріншот з сайту Booking

    Скріншот з сайту Booking

    У безкоштовних обмеженнях буде вказано кінцеву ціну 0,01 євро через технічні обмеження.

    «Ми та наші партнери з розміщення не маємо наміру стягувати з вас цю суму. Однак у деяких випадках, можливо, вам доведеться сплатити збори, що не залежать від нас, такі як міський податок і туристичний збір», – попереджають Booking.

    Пільгові тарифи доступні лише тим людям, які залишили Україну, і тому господарі можуть перевірити документи.

    Для підтвердження підійде паперовий паспорт, ID-картка або будь-який інший документ, який підтверджує, що ви дійсно мешкаєте в Україні.

    Іноді для бронювання знадобиться кредитна карта, проте всі списані з неї кошти будуть повернуті в повному обсязі.

    Як повідомлялося, багато українських переселенців у Польщі та інших країнах Європи приймають рішення повернутися в Україну через місяць після початку війни.

    До слова, діти складають половину з 3,8 млн біженців з України, які прибули до Європейського Союзу після російського вторгнення.

    Теги: росія окупанти війна Україна біженці окупація #stoprussia
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    Для українських біженців з’явилися безкоштовні готельні номера в Європі