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    Події в Україні

    Сотні жінок із дітьми повертаються з Польщі в Україну – ЗМІ

    Біженці вирішили повернутися у спокійні райони України - Сотні жінок із дітьми повертаються з Польщі в Україну – ЗМІ
    Біженці вирішили повернутися у спокійні райони України
    фото з відкритих джерел

    Українські біженці їдуть до своїх родин

    Багато українських переселенців у Польщі та інших країнах Європи приймають рішення повернутися в Україну через місяць після початку війни. Про це повідомляє tvn24.pl.

    Щодня тільки з вокзалу Перемишля в поїздах на Львів та Одесу вирушають від 100 до 300 людей. Такі дані озвучив віце-президент Перемишля Богуслав Свєжи. Переважно це матері з дітьми, які виїхали з України в перші дні вторгнення.

    Вони повертаються, тому що, як самі пояснюють – там їх дім. Незважаючи на небезпеку, вони хочуть повернутися до своїх чоловіків і батьків, які через мобілізацію не змогли покинути країну.

    Серед людей, які залишають Польщу, багато жінок із дітьми, які більше не хочуть бути біженцями. Одна з таких – Любов із Тернополя, яка повернулася в Україну з двома дітьми 9 і13 років.

    Вони знайшли притулок у Жешуві, де провели останні чотири тижні. Українка вирішила повернутися додому, тому що там залишилася вся її сім'я.

    «У нашому районі не стріляли та не зруйнували будинок, є надія, що це скоро закінчиться. Одна справа, коли є друзі за кордоном, а у мене нікого немає, тому знайти себе складніше», – розповіла вона.

    Киянка Світлана після трьох тижнів у Гданську, де вона жила з іншими біженцями в хостелі, повернулася додому поїздом із Варшави. За її словами, 26 березня на вокзалі був «аншлаг»: біженці поверталися в Україну, багато хто – до Києва.

    Станом на 13:00 26 березня Україну з початку війни залишило 3,78 млн людей.

    • Польща прийняла 2,24 млн
    • Румунія та Молдова – 648,25 тис.
    • Угорщина – 349,11 тис.
    • Словаччина – 267,7 тис.

    Тим часом у Росію та Білорусь потрапили 271,25 тис. та 6,34 тис. наших громадян відповідно.

    Нагадаємо, пасажиропотік на кордоні залишається сталим - Держприкордонслужба.

    Читайте також: За добу з-за кордону додому повернулося 27 тис. українців, більшість – чоловіки
    Теги: росія окупанти Польща війна Україна біженці окупація #stoprussia
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    Сотні жінок із дітьми повертаються з Польщі в Україну – ЗМІ