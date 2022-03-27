Сотні жінок із дітьми повертаються з Польщі в Україну – ЗМІ

Українські біженці їдуть до своїх родин

Багато українських переселенців у Польщі та інших країнах Європи приймають рішення повернутися в Україну через місяць після початку війни. Про це повідомляє tvn24.pl.

Щодня тільки з вокзалу Перемишля в поїздах на Львів та Одесу вирушають від 100 до 300 людей. Такі дані озвучив віце-президент Перемишля Богуслав Свєжи. Переважно це матері з дітьми, які виїхали з України в перші дні вторгнення.

Вони повертаються, тому що, як самі пояснюють – там їх дім. Незважаючи на небезпеку, вони хочуть повернутися до своїх чоловіків і батьків, які через мобілізацію не змогли покинути країну.

Серед людей, які залишають Польщу, багато жінок із дітьми, які більше не хочуть бути біженцями. Одна з таких – Любов із Тернополя, яка повернулася в Україну з двома дітьми 9 і13 років.

Вони знайшли притулок у Жешуві, де провели останні чотири тижні. Українка вирішила повернутися додому, тому що там залишилася вся її сім'я.

«У нашому районі не стріляли та не зруйнували будинок, є надія, що це скоро закінчиться. Одна справа, коли є друзі за кордоном, а у мене нікого немає, тому знайти себе складніше», – розповіла вона.

Киянка Світлана після трьох тижнів у Гданську, де вона жила з іншими біженцями в хостелі, повернулася додому поїздом із Варшави. За її словами, 26 березня на вокзалі був «аншлаг»: біженці поверталися в Україну, багато хто – до Києва.

Станом на 13:00 26 березня Україну з початку війни залишило 3,78 млн людей.

Польща прийняла 2,24 млн

Румунія та Молдова – 648,25 тис.

Угорщина – 349,11 тис.

Словаччина – 267,7 тис.

Тим часом у Росію та Білорусь потрапили 271,25 тис. та 6,34 тис. наших громадян відповідно.

Нагадаємо, пасажиропотік на кордоні залишається сталим - Держприкордонслужба.