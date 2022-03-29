Половина біженців з України – діти

800 тис. із них вже звернулися за тимчасовим захистом

3,8 млн українців утекли від війни до ЄС

Діти складають половину з 3,8 млн біженців з України, які прибули до Європейського Союзу після російського вторгнення. Про це повідомила єврокомісар з внутрішніх справ Ілва Йоханссон, передає CNN.

«Число прибулих скорочується», – заявила Йоханссон в понеділок про українців, які прибувають в ЄС.

«На піку у нас було 200 тис. прибулих у день, зараз це число скоротилося до 40 тис. в день», – сказала вона.

За її даними, 800 тис. з 3,8 млн прибулих вже звернулися за тимчасовим захистом в ЄС.

Чиновниця також оголосила, що міністри внутрішніх справ ЄС узгодили загальноєвропейську платформу для реєстрації біженців і подачі заявок на тимчасовий захист в блоці з координацією «на рівні ЄС» для транспортних та інформаційних вузлів.

Комісар ЄС зазначила, що міністри ЄС схвалили загальне керівництво з прийому та підтримки дітей, у тому числі несупроводжуваних неповнолітніх, а також план по боротьбі з торгівлею людьми.

Попереджаючи про необхідність подальшого планування на випадок непередбачених обставин для біженців, сказала вона, «ми повинні бути готові до того, що ще багато мільйонів людей, яким, можливо, доведеться тікати з України».

«Ми не знаємо, що буде завтра», – додала комісар.

Нагадаємо, Україну за час війни залишили 3,5 млн осіб.

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