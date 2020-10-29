Дмитро Кулеба повідомив, за яких умов Угорщина розблокує роботу Комісії Україна-НАТО



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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив готовність поновити конструктивні відносини з Угорщиною

Україна заявляє про готовність поновити конструктивні відносини з Угорщиною

Угорщина ніколи не припиняла блокування роботи Комісії Україна-НАТО. Лише остаточне врегулювання освітньої проблеми призведе до зняття цього блокування. Про це сказав міністр закордонних справ України, відповідаючи на запитання «Главкому» щодо наслідків останнього загострення відносин між Україною і Угорщиною через агітацією дипломатами сусідньої держави на українських місцевих виборах і забороною двом високопосадовцям через це в’їжджати до України.

За словами українського міністра, у відносинах України і Угорщина була позитивна динаміка розвитку, але процес місцевих виборів в Україні змінив ситуацію. «На жаль, наші угорські колеги вирішили трішки поагітувати за угорську партію у Закарпатті», - сказав Дмитро Кулеба і нагадав, що «подібна агітація є категорично забороненою».

Він також повідомив, що перед тим як висловити офіційну позицію українські дипломати неодноразово попереджали угорських колег про негативність подібної агітації, закликаючи утримуватися таких кроків, однак вони не почули.

«Найкращим результатом у відносинах між Україною і Угорщиною має бути не перемога однією зі сторін, а результативна нічия. Приблизно така, яку вчора «Ференцварош» і «Динамо», - сказав український міністр.

«Ми налаштовані на конструктив, але ми ніколи нікому не спускатимемо спроби ігнорувати український суверенітет і національні інтереси», - заявив Кулеба.

Нагадаємо, 26 жовтня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Україна заборонила в'їзд двом високопоставленим особам з Угорщини через агітацію в Закарпатській області під час виборчого процесу на місцевих виборах.

Міністр додав, що також ініційовано впровадження заборони на в'їзд в Україну ще декільком угорцям, які активно втручалися у внутрішні справи України під час виборчої кампанії.

Вранці 25 жовтня міністр зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Петер Сіярто на своїй сторінці у Facebook закликав угорців Закарпаття підтримати на місцевих виборах «Партію угорців України», а також нинішнього міського голову Берегового Золтана Бабяка. Також він повідомив, що жителі Закарпаття, які перебувають на території Угорщини, можуть перетнути кордон для голосування і повернутися назад без зобов'язання проходити 14-денний карантин.

У МЗС України це оцінили як пряму агітацію і заявили, що «у такий спосіб офіційний Будапешт нахабно підтвердив своє пряме втручання у внутрішні справи України і завдав підступного удару послідовним зусиллям України конструктивно вирішити наявні в українсько-угорських відносинах проблеми». Також він привітав з перемогою угорських кандидатів на місцевих виборах в Україні.