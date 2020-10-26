Україна заборонила в'їзд двом угорським чиновникам через агітацію на виборах



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Державний секретар Угорщини з питань нацполітики Янош Арпад Потапі під час візиту на Закарпаття 8 та 9 жовтня проводив агітацію за «КМКС «Партію угорців України»

МЗС ініціює заборону на в'їзд ще декільком угорцям, які активно втручалися у внутрішні справи України під час виборчої кампанії

Україна заборонила в'їзд двом високопоставленим особам з Угорщини через агітацію в Закарпатській області під час виборчого процесу на місцевих виборах.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна».

Один з них - це державний секретар канцелярії прем'єр-міністра Угорщини, каже Кулеба. Посади іншого чиновника не назвав.

Міністр додав, що також ініційовано впровадження заборони на в'їзд в Україну ще декільком угорцям, які активно втручалися у внутрішні справи України під час виборчої кампанії.

Кулеба наголосив, що Україна найближчим часом проінформує парламентів про факт втручання Угорщини у вибори. Також МЗС вже повідомив про це місії ОБСЄ.

«Не треба все зводити виключно до одного повідомлення у Facebook мого колеги (глави МЗС Угорщини - ред.) Петера Сіярто. Йдеться про угорську політику загалом … Те, як поводилася угорська влада напередодні виборів і в день голосування, є втручанням у внутрішні справи України», - зазначив міністр.

Кулеба заявив, що Україна налаштована на конструктив у відносинах з Угорщиною, однак робитиме жорсткі й чіткі кроки, якщо Будапешт нехтуватиме інтересами та законодавством України.

«Тому що мій принцип дуже простий: якщо тебе вдарили, треба вдарити у відповідь», - наголосив Кулеба.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у день місцевих виборів в Україні закликав голосувати за одну з партій та кандидата в мери на Закарпатті.

До того державний секретар Угорщини з питань нацполітики Янош Арпад Потапі під час візиту на Закарпаття 8 та 9 жовтня також почав агітацію за «КМКС «Партію угорців України». На сайті партії з'явилась новина про відвідини Потапі з цитатою, у якій політик прямо закликає підтримати партію на місцевих виборах 25 жовтня. Тоді МЗС України також засудило ці дії та звернулось до правоохоронців.

Згодом МЗС вручило послу Угорщини ноту через заяву Сійярто.