Дніпропетровщина однією з перших в Україні прийняла бюджет на 2018 рік – Резніченко

У 2018 році на розвиток Дніпропетровщини витратять майже у 1,5 рази більше, ніж цьогоріч – 2,2 млрд гривень

Дніпропетровщина однією з перших в Україні прийняла обласний бюджет-2018 – «за» проголосували 99 депутатів зі 100 присутніх в залі. Кошторис свідчить: це буде рік росту для регіону. Область ремонтуватиме дороги, будуватиме садочки, оновлюватиме школи, втілюватиме нові природоохоронні проекти. Загалом, на розвиток регіону у



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Голова Дніпропетровщини Валентин Резніченко

У 2018 році на розвиток Дніпропетровщини витратять майже у 1,5 рази більше, ніж цьогоріч – 2,2 млрд гривень

Дніпропетровщина однією з перших в Україні прийняла обласний бюджет-2018 – «за» проголосували 99 депутатів зі 100 присутніх в залі. Кошторис свідчить: це буде рік росту для регіону. Область ремонтуватиме дороги, будуватиме садочки, оновлюватиме школи, втілюватиме нові природоохоронні проекти. Загалом, на розвиток регіону у бюджеті 2018 року передбачили майже у 1,5 рази більше коштів, ніж у 2017 році. Про це заявив голова ДніпроОДА Валентин Резніченко, повідомляє прес-служба облдержадміністрації.

«Дніпропетровщина прийняла обласний бюджет однією з перших в країні, ще до ухвалення всеукраїнського кошторису. Таку можливість дає Бюджетний кодекс, і ми користуємося нею вже третій рік поспіль. 2018-й стане для області роком зростання. Акцент зробимо на будівництві нових та реконструкції старих соціальних об’єктів. Буде ще більше відремонтованих доріг, реконструйованих шкіл та садочків, втілених природоохоронних проектів. Нарощувати темпи розвитку інфраструктури Дніпропетровщини – завдання Президента України Петра Порошенка», - розповів Резніченко.

У 2018 році на розвиток Дніпропетровщини витратять майже у 1,5 рази більше, ніж цьогоріч – 2,2 млрд грн. На понад 60% більше коштів, ніж у 2017 році, передбачили на ремонт доріг. На стільки ж зростуть видатки на реконструкцію та будівництво соціальних об’єктів. На школи, дитячі садочки, лікарні, стадіони, житло, благоустрій населених пунктів витратять понад мільярд гривень. Загалом, планується втілення більш, ніж 200 інфраструктурних проектів.

«Дніпропетровщина прийняла основний кошторис вчасно. Це означає, що у 2018 році ми не житимемо на 1/12 цьогорічного кошторису, не чекатимемо до весни, аби почати тендерні процедури. До втілення важливих інфраструктурних проектів приступимо вже з 1 січня», - акцентував очільник області.

У обласному бюджеті-2018 передбачили зростання всіх соціально захищених видатків, зокрема, визначене Урядом підвищення зарплатні. Наступного року мінімальна заробітна плата зросте на 16,4%, у педагогів - на 25%. Витрати на зарплати, пенсії, стипендії, харчування у лікарнях, медикаменти та енергоносії збільшаться майже на 19 %.

Над проектом бюджету ДніпроОДА працювала півроку.