До берегів Італії прийшло нове судно з мігрантами



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Міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні пообіцяв блокувати човен

До узбережжя Італії прийшло ще одне рятувальне судно з 41 мігрантом на борту попри заборону уряду.

Про це пише BBC.

«Благодійний човен, що перевозить 41 врятованого мігранта, пришвартувався в італійському порту, незважаючи на заборону», - йдеться у повідомленні.

Капітан судна вирішив залишити міжнародні води та рухатись до порту Лампедузи через нестерпні гігієнічні умови. Люди на борту поки не висадилися на узбережжя.

Міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні пообіцяв блокувати човен.

Минулоріч уряд закрив італійські порти для кораблів з мігрантами, а Італія запровадила штрафи для тих, хто без дозволу плаває у її водах.

Як повідомлялося, раніше італійський суд ухвалив звільнити з-під арешту капітана судна Sea-Watch 3 німкеню Каролу Ракете, яка зайшла в порт Лампедузи, щоб висадити на берег 40 біженців всупереч забороні італійського уряду.