До дня народження Тимошенко? Державне фінансування «Батьківщини» зупинив… Янукович

Порушення, що інкримінують партії, стосуються подій 10-річної давнини

Призупинення державного фінансування партії «Батьківщина» за результатами перевірки Національного агентства з запобігання корупції пов’язане з подіями 2010 року. Саме тоді Міністерство юстиції почало реєструвати «клони» місцевих організацій «Батьківщини» в Київській та Львівській областях, до яких Юлія Тимошенко та центральний апарат партії не мали жодного стосунку. Про це в коментарі «Главкому» повідомив народний депутат від «Батьківщини» Сергій Власенко.

Зазначимо, що серед ознак адміністративних та кримінальних правопорушень, виявлених НАЗК в фінансовому звіті партії, зокрема, йдеться про відсутність звітів міської організації партії Українки Київської області.

«Це давня історія. У 2010 році у нас була проблема з двома обласними організаціями, які не допустили до місцевих виборів – у Львівській і Київській областях, – каже Власенко. – Тоді Янукович створив клони «Батьківщини» на цих територіях, а Міністерство юстиції робило вигляд нібито є дві «Батьківщини» в цих областях. Там майже півтори року в реєстрах були якісь невідомі нам люди, які нібито очолюють «Батьківщину» в цих регіонах. Українка – це відголоски того періоду, коли в цьому місті була створена клонована організація партії. Ми про це неодноразово писали, подавали заяви і так далі, але, на жаль, цю організацію не виключили з реєстру. І от за це під час планової перевірки зачепилось НАЗК, яке тепер каже, що ця організація не здавала звіти як партійний осередок. Просто в НАЗК – молоді люди, вони не пам’ятають тих подій і вчиняють з якихось дуже формалістичних позицій».

Власенко обіцяє, що «Батьківщина» вирішить ситуацію в судовому порядку: «Впевнений, що як і всі попередні звинувачення ми відбили, так само отримаємо позитивне рішення на нашу користь і цього разу. У нас є достатньо доказів і підстав вважати, що цей висновок НАЗК, скажу м’яко, просто помилковий. Коли ми виграємо суд, то нам це фінансування відновлять і повернуть всі ті гроші, які ми не отримали. Партія не постраждає в цій ситуації, тому що в нас є правова позиція, яка підкріплена документами».

Інші зафіксовані у висновку НАЗК порушення (невідповідність доходів донорів партії та розміру їхніх внесків, відсутність відомостей про наявність фінансових зобов’язань, плутанина з датами при складанні договорів тощо) в «Батьківщині» назвали технічними і пообіцяли довести в суді, що їх не було.

Зазначимо, що держфінансування партії «Батьківщина» призупинено, починаючи з четвертого кварталу 2020 року. За бюджетною програмою «Фінансування статутної діяльності політичних партій» партія «Батьківщина» має отримати в поточному році 26 млн 666 тис. грн.

Виплату держкоштів можуть поновити, якщо партія усуне причини, які зумовили зупинення фінансування.

Це — перший випадок з часу запровадження квартального фінансування парламентських партій з 2016 року, коли фінансування призупиняється на вимогу НАЗК.

Як повідомила пресслужба Окружного адмінсуду Києва, 23 листопада «Батьківщина» оскаржила рішення Нацагентства про зупинку державного фінансування партії. У своєму позові «Батьківщина» просить «визнати протиправними дії працівників НАЗК» і скасувати наказ про зупинення держфінансування.

Нагадаємо, 27 листопада лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко відзначатиме своє 60-річчя.