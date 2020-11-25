НАЗК позбавив партію «Батьківщина» державного фінансування

Нацагентство виявило у звіті партії ознаки адміністративних та кримінальних правопорушень

Нацагентство з запобігання корупції у четвертому кварталі 2020 року зупинило державне фінансування «Батьківщини» через виявленні у фінансовому звіті партії порушення.

Про це повідомляє громадський рух Чесно.

НАЗК виявило порушення у звіті «Батьківщини» за перший квартал 2020 року, зокрема, у звітності регіональних організацій партії та її центрального офісу, а саме:

відсутність звіту міської організації партії міста Українка;

відсутність відомостей про наявність фінансових зобов’язань перед ТОВ «Фінейт» на 45 тис. гривень;

підписання видаткових накладних про прийом спонсорських внесків у вигляді листівок, брошур та плакатів особами, які на момент підписання цих документів перебували за кордоном і не могли вчиняти юридичні дії з прийому спонсорських внесків (стосується сумської та київської обласних організацій);

щодо донорів київської міської організації та кіровоградської обласної організації виявлено невідповідність доходу донорів та розміру їхніх внесків на користь цих осередків у 2017–2020 роках;

договори з низкою компаній на загальну суму понад 14 млн гривень були датовані раніше, ніж були відкриті вказані у них банківські рахунки, у чому НАЗК вбачає ознаки порушення статті 203 Цивільного кодексу України (йдеться про витрати коштів, які партія отримала з держбюджету в якості компенсації витрат на парламентську виборчу кампанію).

Відзначається, що НАЗК виявило у звіті ознаки адміністративних та кримінальних правопорушень, тому вирішило зупинити держфінансування партії, починаючи з четвертого кварталу 2020 року.

Виплату держкоштів можуть поновити, якщо партія усуне причин, які зумовили зупинення фінансування.

Як поінформувала пресслужба Окружного адмінсуду Києва, 23 листопада «Батьківщина» оскаржила рішення Нацагентства про зупинку державного фінансування партії.

У своєму позові «Батьківщина» просить «визнати протиправними дії працівників НАЗК» і скасувати наказ про зупинення держфінансування.

Наразі суд вирішує, чи є «правові підстави для вжиття заходів забезпечення позову та відкриття провадження в адміністративній справі».

У «Чесно» зауважують, що рішення щодо «Батьківщини» ─ перше, яке прийняло безпосередньо НАЗК, за підсумками перевірки фінансової звітності: «Це перший випадок застосування такої санкції з моменту запуску НАЗК та запровадження квартального звітування для партій у 2016 році».

До відома, згідно з законом «Про політичні партії в Україні» та «Положенням про аналіз Звіту політичної партії...», у випадку оформлення звіту із грубим порушення чи при виявленні недостовірних відомостей (від 20 розмірів мінімальної зарплати) у звітності партій НАЗК може прийняти рішення про зупинення держфінансування.

Нагадаємо, 27 листопада лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко відзначатиме своє 60-річчя.