До другого туру виходять Зеленський і Порошенко. Порошенко скорочує розрив



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За Порошенка частіше готові віддати свої голоси жителі Заходу (17%) і Центру (16%) країни порівняно з Півднем (6%) і Сходом (8%)

У регіонах за Зеленського мають намір голосувати від 13% опитаних на Заході до 22% на Півдні

Загальнонаціональне дослідження, проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 7 по 14 лютого в усіх регіонах України (за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей), показало, що серед кандидатів на президентську посаду лідером є Володимир Зеленський.

Як зазначається на сайті Центру Разумкова, згідно з результатами опитування, серед усіх респондентів за Зеленського збираються проголосувати 17,5% (серед тих, хто має намір брати участь у виборах — 19%). Приблизно рівні шанси вийти до другого туру виборів мають Петро Порошенко (відповідно 13,1% і 16,8%) і Юлія Тимошенко (відповідно 11,5% і 13,8%).

За Анатолія Гриценка мають намір проголосувати 5,9% усіх респондентів і 7,3% тих, хто прийде на вибори, за Юрія Бойка — 6,3% і 7,1%, відповідно; за Олега Ляшка — 4,3% і 4,8%, відповідно.

Кожен з інших кандидатів набирає менше 3%.

У регіонах за Зеленського мають намір голосувати від 13% опитаних на Заході до 22% на Півдні, рівень підтримки Тимошенко — від 8% на Сході країни до 15% — у Центрі. За Порошенка частіше готові віддати свої голоси жителі Заходу (17%) і Центру (16%) країни порівняно з Півднем (6%) і Сходом (8%), тоді як Бойко, навпаки, насамперед може розраховувати на підтримку жителів Сходу (13%) і Півдня (10%) — у Центральному і Західному регіонах за нього готові проголосувати лише відповідно 3% і 1% опитаних.

У другому турі виборів Зеленський перемагає як Порошенка (відповідно 32,2% і 19,1% серед усіх респондентів), так і Тимошенко (28,7% усіх опитаних готові проголосувати за Зеленського, 18,6% — за Тимошенко). У випадку ж виходу до другого туру Тимошенко та Порошенка обоє мають рівні шанси на перемогу — різниця відсотків, які отримує кожен з цих кандидатів, статистично не значуща (відповідно 22,4% і 20,0%).

Під час дослідження Центру Разумкова було опитано 2016 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія створила 199 окружних виборчих комісій на вибори президента України.

Майже 30 млн громадян України зможуть взяти участь у голосуванні на президентських виборах 2019.