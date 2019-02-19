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    Суспільство

    ЦВК опублікувала склад всіх 199 окружних комісій на вибори президента (список)

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    Окружні комісії в складі не менше 12 членів сформовані шляхом жеребкування - ЦВК опублікувала склад всіх 199 окружних комісій на вибори президента (список)
    Окружні комісії в складі не менше 12 членів сформовані шляхом жеребкування

    Найбільша кількість комісій в Дніпропетровській області - 17. Найменше - в Чернівецькій - 4

    Центральна виборча комісія (ЦВК) створила 199 окружних виборчих комісій на вибори президента України. Про це заявила голова ЦВК Тетяна Сліпачук, повідомляє прес-службу комісії.

    Як зазначається, під час розгляду цього питання було оголошено кількісний склад усіх окружних виборчих комісій та названо голів, заступників голів і секретарів виборчих комісій.

    Найбільша кількість комісій в Дніпропетровській області - 17. Найменше - в Чернівецькій - 4.

    Якби вибори президента проходили на всій території Донецької та Луганської областей, там працювали були ще 14 окружних комісій (по 9 і 5 відповідно, а Донецька область випередила б Дніпропетровську за кількістю ОВК.

    Окружні виборчі комісії Вінницької області:

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    Кількість - 8, нумерація - з 11 по 18, членів комісій 290.

    Окружні виборчі комісії Волинської області:

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    Кількість - 5, нумерація - з 19 по 23, членів комісій 179.

    Окружні виборчі комісії Дніпропетровської області:

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    Кількість - 17, нумерація - з 24 по 40, членів комісій 608.

    Окружні виборчі комісії Донецької області:


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    Кількість - 12, нумерація - з 45 по 60, членів комісій 456.

    Окружні виборчі комісії Житомирської області:

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    Кількість - 6, нумерація - з 62 по 67, членів комісій 224.

    Окружні виборчі комісії Закарпатської області:

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    Кількість - 6, нумерація - з 68 по 73, членів комісій 208.

    Окружні виборчі комісії Запорізької області:

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    Кількість - 9, нумерація - з 74 по 82, членів комісій 341.

    Окружні виборчі комісії Івано-Франківської області:

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    Кількість - 7, нумерація - з 83 по 89, членів комісій 254.

    Окружні виборчі комісії Київської області:

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    screenshot_14

    Кількість - 9, нумерація - з 90 по 98, членів комісій 344.

    Окружні виборчі комісії Кіровоградської області:

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    Кількість - 5, нумерація - з 99 по 103, членів комісій 175.

    Окружні виборчі комісії Луганської області:

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    Кількість - 6, нумерація - з 105 по 114, членів комісій 210.

    Окружні виборчі комісії Львівської області:

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    screenshot_18

    Кількість - 12, нумерація - з 115 по 126, членів комісій 432.

    Окружні виборчі комісії Миколаївської області:

    screenshot_19

    Кількість - 6, нумерація - з 127 по 132, членів комісій 224.

    Окружні виборчі комісії Одеської області:

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    screenshot_21

    Кількість - 11, нумерація - з 133 по 143, членів комісій 400.

    Окружні виборчі комісії Полтавської області:

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    screenshot_23

    Кількість - 8, нумерація - з 144 по 151, членів комісій 309.

    Окружні виборчі комісії Рівненської області:


    screenshot_24

    Кількість - 5, нумерація - з 152 по 156, членів комісій 177.

    Окружні виборчі комісії Сумської області:

    screenshot_25

    Кількість - 6, нумерація - з 157 по 162, членів комісій 225.

    Окружні виборчі комісії Тернопільської області:

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    Кількість - 5, нумерація - з 163 по 167, членів комісій 183.

    Окружні виборчі комісії Харківської області:

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    screenshot_29

    Кількість - 14, нумерація - з 168 по 181, членів комісій 552.

    Окружні виборчі комісії Херсонської області:

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    Кількість - 5, нумерація - з 182 по 186, членів комісій 182.

    Окружні виборчі комісії Хмельницької області:

    Кількість - 7, нумерація - з 187 по 193, членів комісій 252.

    Окружні виборчі комісії Черкаської області:

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    Кількість - 7, нумерація - з 194 по 200, членів комісій 248.

    Окружні виборчі комісії Чернівецької області:

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    Кількість - 4, нумерація - з 201 по 204, членів комісій 148.

    Окружні виборчі комісії Чернігівської області:

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    Кількість - 6, нумерація - з 205 по 210, членів комісій 232.

    Окружні виборчі комісії м.Києва:

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    Кількість - 13, нумерація - з 211 - 223, членів комісій 502.

    Нагадаємо, у понеділок, 18 лютого, був останній день формування Центральною виборчою комісією окружних комісій на президентські вибори 2019.

    Окружні комісії в складі не менше 12 членів сформовані шляхом жеребкування. Їх керівництво призначили не пізніше 18 лютого для першого туру виборів та 10 квітня - для другого.

    Склад комісій формується на підставі подань кандидатів у президенти. Їм має бути забезпечене пропорційне представництво у комісіях і їх керівний склад.

    Раніше Центральна виборча комісія також затвердила перелік округів, на яких будуть проводитися вибори президента України 31 березня 2019 року.

    ЦВК вибори жеребкування
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