ЦВК опублікувала склад всіх 199 окружних комісій на вибори президента (список)
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Найбільша кількість комісій в Дніпропетровській області - 17. Найменше - в Чернівецькій - 4
Центральна виборча комісія (ЦВК) створила 199 окружних виборчих комісій на вибори президента України. Про це заявила голова ЦВК Тетяна Сліпачук, повідомляє прес-службу комісії.
Як зазначається, під час розгляду цього питання було оголошено кількісний склад усіх окружних виборчих комісій та названо голів, заступників голів і секретарів виборчих комісій.
Найбільша кількість комісій в Дніпропетровській області - 17. Найменше - в Чернівецькій - 4.
Якби вибори президента проходили на всій території Донецької та Луганської областей, там працювали були ще 14 окружних комісій (по 9 і 5 відповідно, а Донецька область випередила б Дніпропетровську за кількістю ОВК.
Окружні виборчі комісії Вінницької області:
Кількість - 8, нумерація - з 11 по 18, членів комісій 290.
Окружні виборчі комісії Волинської області:
Кількість - 5, нумерація - з 19 по 23, членів комісій 179.
Окружні виборчі комісії Дніпропетровської області:
Кількість - 17, нумерація - з 24 по 40, членів комісій 608.
Окружні виборчі комісії Донецької області:
Кількість - 12, нумерація - з 45 по 60, членів комісій 456.
Окружні виборчі комісії Житомирської області:
Кількість - 6, нумерація - з 62 по 67, членів комісій 224.
Окружні виборчі комісії Закарпатської області:
Кількість - 6, нумерація - з 68 по 73, членів комісій 208.
Окружні виборчі комісії Запорізької області:
Кількість - 9, нумерація - з 74 по 82, членів комісій 341.
Окружні виборчі комісії Івано-Франківської області:
Кількість - 7, нумерація - з 83 по 89, членів комісій 254.
Окружні виборчі комісії Київської області:
Кількість - 9, нумерація - з 90 по 98, членів комісій 344.
Окружні виборчі комісії Кіровоградської області:
Кількість - 5, нумерація - з 99 по 103, членів комісій 175.
Окружні виборчі комісії Луганської області:
Кількість - 6, нумерація - з 105 по 114, членів комісій 210.
Окружні виборчі комісії Львівської області:
Кількість - 12, нумерація - з 115 по 126, членів комісій 432.
Окружні виборчі комісії Миколаївської області:
Кількість - 6, нумерація - з 127 по 132, членів комісій 224.
Окружні виборчі комісії Одеської області:
Кількість - 11, нумерація - з 133 по 143, членів комісій 400.
Окружні виборчі комісії Полтавської області:
Кількість - 8, нумерація - з 144 по 151, членів комісій 309.
Окружні виборчі комісії Рівненської області:
Кількість - 5, нумерація - з 152 по 156, членів комісій 177.
Окружні виборчі комісії Сумської області:
Кількість - 6, нумерація - з 157 по 162, членів комісій 225.
Окружні виборчі комісії Тернопільської області:
Кількість - 5, нумерація - з 163 по 167, членів комісій 183.
Окружні виборчі комісії Харківської області:
Кількість - 14, нумерація - з 168 по 181, членів комісій 552.
Окружні виборчі комісії Херсонської області:
Кількість - 5, нумерація - з 182 по 186, членів комісій 182.
Окружні виборчі комісії Хмельницької області:
Кількість - 7, нумерація - з 187 по 193, членів комісій 252.
Окружні виборчі комісії Черкаської області:
Кількість - 7, нумерація - з 194 по 200, членів комісій 248.
Окружні виборчі комісії Чернівецької області:
Кількість - 4, нумерація - з 201 по 204, членів комісій 148.
Окружні виборчі комісії Чернігівської області:
Кількість - 6, нумерація - з 205 по 210, членів комісій 232.
Окружні виборчі комісії м.Києва:
Кількість - 13, нумерація - з 211 - 223, членів комісій 502.
Нагадаємо, у понеділок, 18 лютого, був останній день формування Центральною виборчою комісією окружних комісій на президентські вибори 2019.
Окружні комісії в складі не менше 12 членів сформовані шляхом жеребкування. Їх керівництво призначили не пізніше 18 лютого для першого туру виборів та 10 квітня - для другого.
Склад комісій формується на підставі подань кандидатів у президенти. Їм має бути забезпечене пропорційне представництво у комісіях і їх керівний склад.
Раніше Центральна виборча комісія також затвердила перелік округів, на яких будуть проводитися вибори президента України 31 березня 2019 року.