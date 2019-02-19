ЦВК опублікувала склад всіх 199 окружних комісій на вибори президента (список)



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Окружні комісії в складі не менше 12 членів сформовані шляхом жеребкування

Найбільша кількість комісій в Дніпропетровській області - 17. Найменше - в Чернівецькій - 4

Центральна виборча комісія (ЦВК) створила 199 окружних виборчих комісій на вибори президента України. Про це заявила голова ЦВК Тетяна Сліпачук, повідомляє прес-службу комісії.

Як зазначається, під час розгляду цього питання було оголошено кількісний склад усіх окружних виборчих комісій та названо голів, заступників голів і секретарів виборчих комісій.

Найбільша кількість комісій в Дніпропетровській області - 17. Найменше - в Чернівецькій - 4.

Якби вибори президента проходили на всій території Донецької та Луганської областей, там працювали були ще 14 окружних комісій (по 9 і 5 відповідно, а Донецька область випередила б Дніпропетровську за кількістю ОВК.

Окружні виборчі комісії Вінницької області:

Кількість - 8, нумерація - з 11 по 18, членів комісій 290.

Окружні виборчі комісії Волинської області:

Кількість - 5, нумерація - з 19 по 23, членів комісій 179.

Окружні виборчі комісії Дніпропетровської області:

Кількість - 17, нумерація - з 24 по 40, членів комісій 608.

Окружні виборчі комісії Донецької області:





Кількість - 12, нумерація - з 45 по 60, членів комісій 456.

Окружні виборчі комісії Житомирської області:

Кількість - 6, нумерація - з 62 по 67, членів комісій 224.

Окружні виборчі комісії Закарпатської області:

Кількість - 6, нумерація - з 68 по 73, членів комісій 208.

Окружні виборчі комісії Запорізької області:





Кількість - 9, нумерація - з 74 по 82, членів комісій 341.

Окружні виборчі комісії Івано-Франківської області:

Кількість - 7, нумерація - з 83 по 89, членів комісій 254.

Окружні виборчі комісії Київської області:

Кількість - 9, нумерація - з 90 по 98, членів комісій 344.

Окружні виборчі комісії Кіровоградської області:

Кількість - 5, нумерація - з 99 по 103, членів комісій 175.

Окружні виборчі комісії Луганської області:

Кількість - 6, нумерація - з 105 по 114, членів комісій 210.

Окружні виборчі комісії Львівської області:

Кількість - 12, нумерація - з 115 по 126, членів комісій 432.

Окружні виборчі комісії Миколаївської області:

Кількість - 6, нумерація - з 127 по 132, членів комісій 224.

Окружні виборчі комісії Одеської області:

Кількість - 11, нумерація - з 133 по 143, членів комісій 400.

Окружні виборчі комісії Полтавської області:

Кількість - 8, нумерація - з 144 по 151, членів комісій 309.

Окружні виборчі комісії Рівненської області:





Кількість - 5, нумерація - з 152 по 156, членів комісій 177.

Окружні виборчі комісії Сумської області:

Кількість - 6, нумерація - з 157 по 162, членів комісій 225.

Окружні виборчі комісії Тернопільської області:

Кількість - 5, нумерація - з 163 по 167, членів комісій 183.

Окружні виборчі комісії Харківської області:

Кількість - 14, нумерація - з 168 по 181, членів комісій 552.

Окружні виборчі комісії Херсонської області:

Кількість - 5, нумерація - з 182 по 186, членів комісій 182.

Окружні виборчі комісії Хмельницької області:

Кількість - 7, нумерація - з 187 по 193, членів комісій 252.

Окружні виборчі комісії Черкаської області:

Кількість - 7, нумерація - з 194 по 200, членів комісій 248.

Окружні виборчі комісії Чернівецької області:

Кількість - 4, нумерація - з 201 по 204, членів комісій 148.

Окружні виборчі комісії Чернігівської області:

Кількість - 6, нумерація - з 205 по 210, членів комісій 232.

Окружні виборчі комісії м.Києва:

Кількість - 13, нумерація - з 211 - 223, членів комісій 502.

Нагадаємо, у понеділок, 18 лютого, був останній день формування Центральною виборчою комісією окружних комісій на президентські вибори 2019.

Окружні комісії в складі не менше 12 членів сформовані шляхом жеребкування. Їх керівництво призначили не пізніше 18 лютого для першого туру виборів та 10 квітня - для другого.

Склад комісій формується на підставі подань кандидатів у президенти. Їм має бути забезпечене пропорційне представництво у комісіях і їх керівний склад.

Раніше Центральна виборча комісія також затвердила перелік округів, на яких будуть проводитися вибори президента України 31 березня 2019 року.