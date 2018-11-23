До кінця року все керівництво Міноборони буде цивільним



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Степан Полторак став першим цивільним міністром оборони України

Степан Полторак пішов з військової служби 13 жовтня, але продовжуватиме очолювати Міноборони

Міністерством оборони України до кінця 2018 року керуватимуть цивільні особи, обіцяє президент України Петро Порошенко.

«Степан Тимофійович Полторак, генерал армії України, був першим військовослужбовцем, який склав погони і став цивільним міністром. До кінця року це зробить все керівництво Міноборони», - сказав Порошенко під час зустрічі зі студентами Національного торговельно-економічного університету в п'ятницю в Києві.

Згідно з вимогами закону України «Про національну безпеку» Міністерство оборони з 1 січня 2019 року має очолювати цивільна особа.

Як повідомлялося, 13 жовтня президент України Петро Порошенко прийняв рапорт міністра оборони України Полторака про звільнення з військової служби, він продовжив керувати Міноборони в статусі цивільного.