До Національної ради Австрії потрапляють п’ять партій



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В Австрії відбулися парламентські вибори Фото: Фото: zululandobserver.co.za

В Австрії завершилося голосування на парламентських виборах

В Австрії завершилося голосування на парламентських виборах. За попередніми даними, до Національної ради (Національрат – нижня палата парламенту), долаючи 4% бар’єр проходять 5 партій:

- Консервативна австрійська народна партія екс-канцлера Себастьяна Курца (вона, за підсумками опитувань на виході з виборчих дільниць, набирає 37%);

- Соціал-демократична партія (у неї 22%);

- Права австрійська партія свободи показала на виборах результат в 16%,

- «Зелені»;

- «Нова Австрія - Ліберальний форум»

Напередодні проведені опитування показували, що партії Курца не вистачить голосів, щоб сформувати уряд, тому доведеться створювати коаліцію. У Народної партії експерти називають два можливих союзники - «Зелені» та партія NEOS («Нова Австрія - Ліберальний форум»).

Як повідомляв «Главком», вибори в Австрії є достроковими, викликані відставкою уряду Себастьяна Курца.

17 травня німецькі видання Spiegel і Süddeutsche zeitung опублікували відеозапис, знятий невідомими на приховану відеокамеру на Ібіці в липні 2017 року, за три місяці до парламентських виборів в Австрії. На відео колишній віце-прем'єр Австрії Хайнц-Крістіан Штрахе веде переговори з дівчиною, яку в ЗМІ назвали «племінницею російського олігарха». На відео вона пропонує політику гроші і підтримку на виборах в обмін на відповідні послуги. У травні Штрахе пішов з поста віце-канцлера. Після цього австрійський парламент висловив вотум недовіри всьому уряду Курца, який був сформований силами АНП і АПС.

У результаті тимчасово керівництво урядом Австрії прийняв на себе глава Мінфіну Австрії Хартвиг Льогер, а потім - суддя Брігітте Бірляйн, ставши першою жінкою-канцлером Австрії.