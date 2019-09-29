В Австрії сьогодні відбудуться дострокові вибори



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Очікується, що дані екзитполів почнуть надходити відразу після 17.00

Виборчі дільниці відкриються о 7.00 і закриються о 17.00

В Австрії сьогодні, 29 вересня, відбудуться дострокові вибори в нижню палату парламенту – Національну раду.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Зазначається, що більшість виборчих дільниць відкриються о 07:00 за місцевим часом. Вони будуть працювати до 17:00. У деяких районах дільниці закриються раніше. Час роботи ділянок варіюється в залежності від їх місцезнаходження.

Очікується, що перші дані екзитполів почнуть надходити після закриття останніх ділянок в 17:00.

У неділю в Австрії обиратимуть 183 члени нижньої палати парламенту. Серед основних партій, які будуть боротися за місця в Національній раді, - очолювана відправленим у відставку канцлером Себастьяном Курцем «Австрійська народна партія» (АНП), а також ультраправа «Австрійська партія свободи» (АПС) і «Соціал-демократична партія Австрії».

У передвиборчих опитуваннях лідируючу позицію займає партія Курца, яка може розраховувати приблизно на 33% голосів на свою підтримку. Друге місце між собою ділять «Австрійська партія свободи» і соціал-демократи.

Нещодавні опитування свідчать, що також непогані шанси потрапити до парламенту у «зелених».

«Якщо народ висловить нам свою довіру, то ми приступимо до переговорів з усіма сторонами. Я намагатимусь сформувати стабільний уряд. Якщо зробити це не вдасться, то допустимий варіант - уряд меншості», - сказав Курц.

Спостерігачі прогнозують, що Курцу все ж не вдасться отримати більшість і, отже, доведеться вести переговори з іншими партіями щодо створення коаліції. Найбільш імовірним варіантом розвитку подій називається формування коаліції з АПС. Ще в 2017 році ці партії створили альянс, заснований, головним чином, на єдиній позиції з боротьби з іммігрантами. Однак у травні цього року їх урядова коаліція розпалася через скандал навколо відеозапису за участі на той момент лідера АПС Хайнца-Крістіана Штрахе

17 травня німецькі видання «Шпігель» і «Зюддойче цайтунг» опублікували відеозапис, знятий невідомими на приховану відеокамеру на Ібіці в липні 2017 року, за три місяці до парламентських виборів в Австрії. На відео колишній віце-прем'єр Австрії Хайнц-Крістіан Штрахе веде переговори з дівчиною, яку в ЗМІ назвали «племінницею російського олігарха». На відео вона пропонує політику гроші і підтримку на виборах в обмін на відповідні послуги. У травні Штрахе пішов з поста віце-канцлера.

Після цього австрійський парламент висловив вотум недовіри всьому уряду Курца, який був сформований силами АНП і АПС.

У результаті тимчасово керівництво урядом Австрії прийняв на себе глава Мінфіну Австрії Хартвиг Льогер, а потім - суддя Брігітте Бірляйн, ставши першою жінкою-канцлером Австрії.