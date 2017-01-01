До річниці Революції: Майдан і Церква (прес-конференція)

Учасники прес-конференції у «Главкомі» говоритимуть про релігійний вимір Революції гідності

Сьогодні, 30 листопада, о 13:00 в прес-центрі «Главкома» відбудеться прес-конференція на тему: «До річниці Революції: Майдан і Церква». Запрошені гості: Людмила Филипович, завідувач відділом історії релігії та практичного релігієзнавства Відділення релігієзнавства Інституту філософії НАНУ; Оксана Горкуша, старший науковий



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Учасники прес-конференції у «Главкомі» говоритимуть про релігійний вимір Революції гідності

Сьогодні, 30 листопада, о 13:00 в прес-центрі «Главкома» відбудеться прес-конференція на тему: «До річниці Революції: Майдан і Церква».

Запрошені гості: Людмила Филипович, завідувач відділом історії релігії та практичного релігієзнавства Відділення релігієзнавства Інституту філософії НАНУ; Оксана Горкуша, старший науковий співробітник Відділення релігієзнавства Інституту філософії НАНУ; диякон Михаїл Омельян, кандидат богословських наук, старший викладач КПБА, клірик академічного храму святого апостола і євангелиста Іоана Богослова (при Михайлівському монастирі).

Учасники прес-конференції говоритимуть про релігійний вимір Революції гідності, що змінилося з моменту студентського протесту та його розгону (30 листопада 2013 р.), чи відбулася духовна революція, чи продовжується зв'язок між громадянським суспільством та Церквою, який виник під час революційних подій.

Дивіться пряму трансляцію прес-конференції: