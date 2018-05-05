До центру Москви поліція і Росгвардія стягують додаткові сили

Початок несанкціонованої акції намічений на 13:00 за київським часом

Прихильники політика Олексія Навального збираються вийти на Тверську пощу у Москві. Вони готуються влаштувати несанкціоновану ходу, приурочену до майбутньої інавгурації Володимира Путіна. Початок акції запланований на 13:00. До центру міст Москви і Санкт-Петербургу поліція і Росгвардія стягують додаткові сили, повідомляє «Ехо Москви».



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Twitter @stepa8769 Росіяни протестують проти інавгурації Володимира Путіна. Перші суботні акція розпочалися у містах Сходу Росії

Початок несанкціонованої акції намічений на 13:00 за київським часом

Прихильники політика Олексія Навального збираються вийти на Тверську пощу у Москві. Вони готуються влаштувати несанкціоновану ходу, приурочену до майбутньої інавгурації Володимира Путіна. Початок акції запланований на 13:00. До центру міст Москви і Санкт-Петербургу поліція і Росгвардія стягують додаткові сили, повідомляє «Ехо Москви».

Як повідомляється, у цей же час прихильники Олексія Навального збираються вийти на неузгоджений з владою мітинг у Петербурзі - там їм доведеться ділити Двірцеву площу з байкерами і військовими.

Раніше опозиційні активісти у Петербурзі намагалися узгодити хід по Заміському проспекту з подальшим мітингом на Піонерській площі. Після відмови влади вони попросили дати їм можливість зібратися перед Фінляндським вокзалом, на площі Леніна, але знову отримали відмову.

Через це прихильники Навального вирішили зібратися в самому серці міста на Дворцовій площі без узгодження з владою. Але, як виявилося, вони будуть там не самі. О 14:00 за київським часом на цьому місці повинні зібратися військові для огляду особового складу. А ще раніше площа буде віддана байкерам - у них старт мотосезону.

Глава штабу Олексія Навального в Петербурзі Денис Михайлов повідомив, що опозиціонери не повинні перешкодити мотоциклістам покинути площу. Також він зазначив, що після загального збору можливо відбудеться початок ходи. Про точний маршрут він поки говорити відмовляється.



Як повідомляв «Главком», узгоджені з владою акції під гаслом «Він нам не цар» сьогодні вже пройшли у Владивостоці, Хабаровську, Комсомольську-на-Амурі. Московська влада закликала прихильників Олексія Навального у столиці утриматися від участі в несанкціонованих акціях.