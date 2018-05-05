У Росії почалися протести «Він нам не цар»

У російських містах люди виходять на вулиці проти інавгурації Володимира Путіна

У російських містах почалися протестні акції «Він нам не цар», організовані прихильниками Олексія Навального, повідомляє «Медуза». Згідно із інформації з трансляції на YouTube-каналі «Навальний Live», узгоджені з владою акції пройшли у Владивостоці та Хабаровську, а також в Комсомольську-на-Амурі. Акції почалися



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Twitter @stepa8769 Росіяни протестують проти інавгурації Володимира Путіна

У російських містах люди виходять на вулиці проти інавгурації Володимира Путіна

У російських містах почалися протестні акції «Він нам не цар», організовані прихильниками Олексія Навального, повідомляє «Медуза».



Згідно із інформації з трансляції на YouTube-каналі «Навальний Live», узгоджені з владою акції пройшли у Владивостоці та Хабаровську, а також в Комсомольську-на-Амурі. Акції почалися також в Южно-Сахалінську і Іркутську.



У Красноярську, де мітинг запланований на 13:00 (8 ранку за київським часом) перед акцією була затримана координатор штабу Навального Яна Герасимова, її звинувачують в організації неузгодженого заходу.

Акції «Він нам не цар» приурочені до інавгурації президента Володимира Путіна, яка відбудеться 7 травня.

Як повідомляв «Главком», у ряді міст, в тому числі Москві і Санкт-Петербурзі, акції не узгоджені з місцевою владою. У деяких регіонах перед акціями почалися затримання активістів. Влада столиці Росії закликає прихильників Олексія Навального не брати участі в акціях.