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    У Росії почалися протести «Він нам не цар»

    У російських містах люди виходять на вулиці проти інавгурації Володимира Путіна
    У російських містах почалися протестні акції «Він нам не цар», організовані прихильниками Олексія Навального, повідомляє «Медуза». Згідно із інформації з трансляції на YouTube-каналі «Навальний Live», узгоджені з владою акції пройшли у Владивостоці та Хабаровську, а також в Комсомольську-на-Амурі. Акції почалися
    • Сьогодні, 09:18
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    Росіяни протестують проти інавгурації Володимира Путіна
    Фото: Twitter @stepa8769
    Росіяни протестують проти інавгурації Володимира Путіна

    У російських містах люди виходять на вулиці проти інавгурації Володимира Путіна

    У російських містах почалися протестні акції «Він нам не цар», організовані прихильниками Олексія Навального, повідомляє «Медуза».

    Згідно із інформації з трансляції на YouTube-каналі «Навальний Live», узгоджені з владою акції пройшли у Владивостоці та Хабаровську, а також в Комсомольську-на-Амурі. Акції почалися також в Южно-Сахалінську і Іркутську.


    У Красноярську, де мітинг запланований на 13:00 (8 ранку за київським часом) перед акцією була затримана координатор штабу Навального Яна Герасимова, її звинувачують в організації неузгодженого заходу.

    Акції «Він нам не цар» приурочені до інавгурації президента Володимира Путіна, яка відбудеться 7 травня.

    Як повідомляв «Главком», у ряді міст, в тому числі Москві і Санкт-Петербурзі, акції не узгоджені з місцевою владою. У деяких регіонах перед акціями почалися затримання активістів. Влада столиці Росії закликає прихильників Олексія Навального не брати участі в акціях.

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