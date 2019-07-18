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    До України прибули 128 канадських спостерігачів

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    До України прибули 128 канадських спостерігачів

    Спостережну місію Канади в Україні очолив ексглава МЗС країни

    До України прибули всі 128 канадських короткотермінових спостерігачів за виборами на чолі із колишнім главою МЗС Канади Ллойдом Аксворсі.

    Про це йдеться у повідомленні на сторінці МЗС Канади у мережі Твіттер.

    «Ллойд Аксворсі та 128 короткотермінових спостерігачів щойно прибули до України напередодні парламентських виборів. Разом із 50 довготерміновими спостерігачами, вони підтримуватимуть прозорість та підзвітність у демократичних процесах в Україні», - заявили у канадському МЗС.

    Нагадаємо, Центральна виборча комісія 15 липня завершила процес реєстрації офіційних спостерігачів на позачергових виборах народних депутатів України.

    Всього станом на 15 липня зареєстровано 1719 офіційних спостерігачів, а саме: від 22 міжнародних організацій – 1602 офіційних спостерігачів, від 12 іноземних держав – 117 офіційних спостерігачів.

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