До України прибули 128 канадських спостерігачів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Спостережну місію Канади в Україні очолив ексглава МЗС країни

До України прибули всі 128 канадських короткотермінових спостерігачів за виборами на чолі із колишнім главою МЗС Канади Ллойдом Аксворсі.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці МЗС Канади у мережі Твіттер.

«Ллойд Аксворсі та 128 короткотермінових спостерігачів щойно прибули до України напередодні парламентських виборів. Разом із 50 довготерміновими спостерігачами, вони підтримуватимуть прозорість та підзвітність у демократичних процесах в Україні», - заявили у канадському МЗС.

Dans le cadre de #MissionCanada, Lloyd Axworthy & 128 observateurs électoraux à court terme sont arrivés en #Ukraine avant les #élections parlementaires. Avec 50 observateurs à long terme, ils soutiendront transparence & responsabilité dans le processus démocratique en Ukraine. pic.twitter.com/o6JadPEIcS — Pol. étrangère CAN (@CanadaPE) 17 липня 2019 р.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія 15 липня завершила процес реєстрації офіційних спостерігачів на позачергових виборах народних депутатів України.

Всього станом на 15 липня зареєстровано 1719 офіційних спостерігачів, а саме: від 22 міжнародних організацій – 1602 офіційних спостерігачів, від 12 іноземних держав – 117 офіційних спостерігачів.